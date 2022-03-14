20年內淘汰油氣電 紐約環保計畫遇挑戰

紐約市最大的雷文斯伍德電廠，位於皇后區東河邊。(取自Rise Light & Power網站)

紐約州 2019年通過「氣候領導與社區保護法案」(Climate Leadership and Community Protection Act)，要求到2030年全州70%電力來自再生能源，2040年達100%，目前全州超過三分之二電廠採用天然氣 和石油，須在不到20年內汰換，面臨挑戰。

紐約市 最大的雷文斯伍德電廠(Ravenswood Generating Station)高聳四個拐杖糖煙囪，是紐約電網基石，採天然氣；皇后區水濱另有電廠，電廠林立讓長島市和阿斯托利亞空氣污染指數高於全市平均。

非營利組織紐約市環境正義聯盟 (NYC-EJA)執行董事包蒂斯塔(Eddie Bautista) 說，關閉雷文斯伍德電廠是環境正義夢想。

擁有雷文斯伍德電廠的Rise Light & Power公司致力轉型。執行長普盧默 (Clint Plummer) 說，已關閉最污染單位、計畫安裝300兆瓦電池存儲，去年還提案擬建輸電線路，將上州太陽能和風能輸送到紐約市，但受挫。

提案送交國家能源機構 NYSERDA待審，優先順序不及另外六項計畫，雷文斯伍德電廠只好繼續依賴石化燃料，安裝電池存儲計畫也被擱置。

電網全面捨棄石化燃料不僅要大增風能和太陽能、擴大和升級輸電線路，還要關閉數十座電廠；相關人士說，紐約州欠缺具體計畫。

州長辦公室表示，有了Champlain Hudson和 Clean Path輸電、海上風能和其他再生能源計畫，2030年紐約市石化燃料用量可減少80%以上，落實目標有望。

州府要求12座電廠2025年淘汰最髒設備，料將關閉全州約6%石化電力供應。州長霍楚(Kathy Hochul)此前在州情咨文中稱，預訂2030年關閉紐約最老、污染最嚴重的石化燃料設施，但未明確定義。

氣候組織人士警告，州府尚未提供資金以推動清淨氣候目標；NYSERDA分析師估計，紐約減碳每年約花費150億美元。推動CLCPA法案的紐約再生聯盟 (New York Renews)促州長和立法機關納入今年度預算。

霍楚在州情咨文中提議將去年通過的30億元環境債券法案增加10億元，但僅三分之一用於CLCPA法案的減緩氣候變遷計畫，且不用於綠化電網。