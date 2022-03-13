紐約MoMA血案 白男慣犯硬闖 捅傷2雇員

紐約現代藝術博物館二名雇員被捅傷，全館緊急疏散。(美聯社)

位於曼哈頓的紐約現代藝術博物館 (The Museum of Modern Art，簡稱MoMA)，12日下午發生持刀傷人案件，兩名館員被一名男子用刀刺傷；市警當日召開記者會表示，該嫌犯因會員卡過期，被拒入內，惱羞成怒，拔刀傷人；嫌犯此前有多次被捕紀錄，所以警方很快確認其身分，正追捕嫌犯。

警方表示，案件發生在當日下午4時15分左右，一名白人男子向博物館前台出示了會員卡，但因為已經超過有效期，被拒絕入內，隨後他試圖爭辯，但仍遭婉拒。

涉嫌在紐約現代藝術博物館刺傷兩名員工的嫌犯。(警方提供)

該男子惱羞成怒，聲稱自己是博物館常客，不應如此對待；口角馬上演變為肢體衝突，他翻入櫃台，掏出尖刀向兩名員工連捅數次。

警方表示，24歲女員工的背部有兩處刀傷、後頸部有一處刀傷；24歲男員工的左側鎖骨被刺傷。不過根據現場影像，兩名員工均為女性外貌。

兩名傷者被送往表維醫院(Bellevue Hospital)救治，傷情穩定，未危及生命。

警方描述，嫌犯60歲，作案時身穿深色夾克，戴著藍色口罩 和太陽鏡。

紐約現代藝術博物館二名雇員12日被捅傷，全館緊急疏散。圖為警方封鎖現場調查。(路透)

市警總局情報和反恐科(Intelligence and Counterterrorism)副局長米勒(John Miller)表示，嫌犯曾因多次滋事而被逐出場館，因此為市警所熟悉，目前警方已確定其身分信息，也通過監控掌握了他的逃跑路線。

一些參觀民眾在社群媒體 上貼出了案發時疏散的場景，因為不確定行凶者的位置，有人大喊「關門了關門了」，一些人就開始跑，電梯裡的人也有一些恐慌，接著更多的喊叫聲，「離開這，為了你自己的安全，快離開。」

在藝術館外，人們在雨雪交加的街上排起長隊，兩名渾身是血的女員工被救護人員用擔架抬出，外部人員被告知盡快離開該地區，因為警方正在展開調查。

截至發稿時，警方尚未拘捕嫌犯。

we were evacuated at the MoMa, two people were stabbed pic.twitter.com/vRAFOOoxMR — Natalie Palacios (@nattpalaci) March 12, 2022