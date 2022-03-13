我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／辛苦、薪苦、心苦...職業倦怠潮席捲全美

裂解烏克蘭？澤倫斯基：俄試圖建立多個新「偽共和國」

紐約MoMA血案 白男慣犯硬闖 捅傷2雇員

記者張晨／紐約報導
紐約現代藝術博物館二名雇員被捅傷，全館緊急疏散。(美聯社)
紐約現代藝術博物館二名雇員被捅傷，全館緊急疏散。(美聯社)

位於曼哈頓的紐約現代藝術博物館(The Museum of Modern Art，簡稱MoMA)，12日下午發生持刀傷人案件，兩名館員被一名男子用刀刺傷；市警當日召開記者會表示，該嫌犯因會員卡過期，被拒入內，惱羞成怒，拔刀傷人；嫌犯此前有多次被捕紀錄，所以警方很快確認其身分，正追捕嫌犯。

警方表示，案件發生在當日下午4時15分左右，一名白人男子向博物館前台出示了會員卡，但因為已經超過有效期，被拒絕入內，隨後他試圖爭辯，但仍遭婉拒。

涉嫌在紐約現代藝術博物館刺傷兩名員工的嫌犯。(警方提供)
涉嫌在紐約現代藝術博物館刺傷兩名員工的嫌犯。(警方提供)

該男子惱羞成怒，聲稱自己是博物館常客，不應如此對待；口角馬上演變為肢體衝突，他翻入櫃台，掏出尖刀向兩名員工連捅數次。

警方表示，24歲女員工的背部有兩處刀傷、後頸部有一處刀傷；24歲男員工的左側鎖骨被刺傷。不過根據現場影像，兩名員工均為女性外貌。

兩名傷者被送往表維醫院(Bellevue Hospital)救治，傷情穩定，未危及生命。

警方描述，嫌犯60歲，作案時身穿深色夾克，戴著藍色口罩和太陽鏡。

紐約現代藝術博物館二名雇員12日被捅傷，全館緊急疏散。圖為警方封鎖現場調查。(路...
紐約現代藝術博物館二名雇員12日被捅傷，全館緊急疏散。圖為警方封鎖現場調查。(路透)

市警總局情報和反恐科(Intelligence and Counterterrorism)副局長米勒(John Miller)表示，嫌犯曾因多次滋事而被逐出場館，因此為市警所熟悉，目前警方已確定其身分信息，也通過監控掌握了他的逃跑路線。

一些參觀民眾在社群媒體上貼出了案發時疏散的場景，因為不確定行凶者的位置，有人大喊「關門了關門了」，一些人就開始跑，電梯裡的人也有一些恐慌，接著更多的喊叫聲，「離開這，為了你自己的安全，快離開。」

在藝術館外，人們在雨雪交加的街上排起長隊，兩名渾身是血的女員工被救護人員用擔架抬出，外部人員被告知盡快離開該地區，因為警方正在展開調查。

截至發稿時，警方尚未拘捕嫌犯。

紐約現代藝術博物館兩名雇員被捅傷，全館緊急疏散。(Citizen截圖)
紐約現代藝術博物館兩名雇員被捅傷，全館緊急疏散。(Citizen截圖)

博物館 社群媒體 口罩

上一則

紐約州140萬戶沒繳費 恐斷電斷煤氣

下一則

踢打2歲童慣犯 過堂被控重罪

延伸閱讀

紐約華埠街頭露宿2遊民遭槍擊 一死一傷

紐約華埠街頭露宿2遊民遭槍擊 一死一傷
會員證過期硬闖 紐約現代藝術博物館2女雇員被刺傷

會員證過期硬闖 紐約現代藝術博物館2女雇員被刺傷
紐約班森賀華人超市一周被偷三次 業者嘆報警也沒用

紐約班森賀華人超市一周被偷三次 業者嘆報警也沒用
紐約法拉盛踢打2歲童慣犯送審 去年同地點襲擊9歲童

紐約法拉盛踢打2歲童慣犯送審 去年同地點襲擊9歲童
紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童

紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童

熱門新聞

費城梅菲爾社區母子三人遭襲擊。圖為發生地點的街區圖。（取自谷歌地圖）

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

2022-03-09 12:08
警方懷疑83歲連環殺手是無頭女碎屍案兇手。資料照。(記者胡聲橋/攝影)

紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手

2022-03-10 13:19
最新數據顯示，Omicron變種病毒的一個亞種BA.2正在攻占紐約州。圖為紐約曼哈頓街頭廣告呼籲人們踴躍接種疫苗。(路透)

Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤

2022-03-08 14:04
一場風暴將在本周末12日(周六)至13日(周日)來襲紐約市，預計從9日開始，氣候將變得更多變與潮濕。(Getty Images)

夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴

2022-03-09 13:59
紐約大學學生頻遭攻擊，四起案件中三起受害者為亞裔。(記者張晨／攝影)

紐大學生頻遭攻擊 4受害者中3人為亞裔

2022-03-06 15:26
西語裔兩歲女童當街被精神疾病患者踢打，頭部受傷。(ABC7視頻截圖)

紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童

2022-03-12 09:51

超人氣

更多 >
大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　
紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童

紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童
普亭為何久攻不下烏克蘭？克魯曼：獨裁強人其實最弱

普亭為何久攻不下烏克蘭？克魯曼：獨裁強人其實最弱
魔高一丈 這裡才真正是俄國富豪藏匿資產的避險天堂

魔高一丈 這裡才真正是俄國富豪藏匿資產的避險天堂
開戰Day18／俄火箭攻擊烏西大城利沃夫郊區軍事基地 戰爭擴大到波蘭邊境

開戰Day18／俄火箭攻擊烏西大城利沃夫郊區軍事基地 戰爭擴大到波蘭邊境