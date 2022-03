紐約MoMA血案 白男慣犯硬闖 捅傷2雇員

位於曼哈頓的紐約現代藝術博物館 (The Museum of Modern Art,簡稱MoMA),12日下午發生持刀傷人案件,兩名館員被一名男子用刀刺傷;市警當日召開記者會表示,該嫌犯因會員卡過期,被拒入內,惱羞成怒,拔刀傷人;嫌犯此前有多次被捕紀錄,所以警方很快確認其身分,正追捕嫌犯。

警方表示,案件發生在當日下午4時15分左右,一名白人男子向博物館前台出示了會員卡,但因為已經超過有效期,被拒絕入內,隨後他試圖爭辯,但仍遭婉拒。

涉嫌在紐約現代藝術博物館刺傷兩名員工的嫌犯。(警方提供)

該男子惱羞成怒,聲稱自己是博物館常客,不應如此對待;口角馬上演變為肢體衝突,他翻入櫃台,掏出尖刀向兩名員工連捅數次。

警方表示,24歲女員工的背部有兩處刀傷、後頸部有一處刀傷;24歲男員工的左側鎖骨被刺傷。不過根據現場影像,兩名員工均為女性外貌。

兩名傷者被送往表維醫院(Bellevue Hospital)救治,傷情穩定,未危及生命。

警方描述,嫌犯60歲,作案時身穿深色夾克,戴著藍色口罩 和太陽鏡。

紐約現代藝術博物館二名雇員12日被捅傷,全館緊急疏散。圖為警方封鎖現場調查。(路透)

市警總局情報和反恐科(Intelligence and Counterterrorism)副局長米勒(John Miller)表示,嫌犯曾因多次滋事而被逐出場館,因此為市警所熟悉,目前警方已確定其身分信息,也通過監控掌握了他的逃跑路線。

一些參觀民眾在社群媒體 上貼出了案發時疏散的場景,因為不確定行凶者的位置,有人大喊「關門了關門了」,一些人就開始跑,電梯裡的人也有一些恐慌,接著更多的喊叫聲,「離開這,為了你自己的安全,快離開。」

在藝術館外,人們在雨雪交加的街上排起長隊,兩名渾身是血的女員工被救護人員用擔架抬出,外部人員被告知盡快離開該地區,因為警方正在展開調查。

截至發稿時,警方尚未拘捕嫌犯。

we were evacuated at the MoMa, two people were stabbed pic.twitter.com/vRAFOOoxMR