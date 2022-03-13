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艾妲重擊 長島屋主：聯邦補助不夠

記者顏潔恩／紐約報導
颶風艾妲半年前重創大紐約地區，長島一些屋主表示，聯邦補助金額遠遠不夠維修費用。(記者和釗宇／攝影)
颶風艾妲半年前重創大紐約地區，長島一些屋主表示，聯邦補助金額遠遠不夠維修費用。(記者和釗宇／攝影)

颶風艾妲(Hurricane Ida)在半年前重創大紐約地區，不少災戶向聯邦急難管理局(FEMA)申請救災補助；但長島包括亞裔在內的災戶日前表示，獲得的聯邦補助金遠不足以支付颶風造成的損失，房屋的現況令他們感到非常糟糕。

颶風艾妲於去年9月橫掃美東多州，出現500年一遇的強降雨，造成至少45人死亡，超過15萬戶家庭停電，紐約市地鐵和公路多處淹水癱瘓，包括長島在內多個地區的民宅遭受大風和洪水的侵襲。

水災之後，聯邦急難管理局提供救災補助，包括針對保險沒有給付的財物損失申請低成本貸款，或是房屋修繕及臨時住所的補助金，紐約州政府也開放符合資格的地方政府和非營利組織申請聯邦補助，以支付當地一些緊急和修繕的工作費用。

颶風來襲六個月後的如今，長島多名受災屋主接受採訪指出，當局承諾的幫助根本無法承擔實際的損失；居住在長島Manorhaven的退休藥劑師毅曼(Hassan Iman)表示，暴雨發生後桑茲角(Sands Point)的懸崖發生土崩，他的房子因而遭到重創，「就好像整個世界都塌在我們的家園之上，到處都是泥」，另一名屋主塔希爾(Jeff Taxier)也說，「道路變成一條泥河，一路顛簸到Manorhaven公園」。

居住在曼哈塞(Manhasset)的亞裔屋主郭Sharon表示，「這是我們生活中一次可怕的經歷」，洪水造成的破壞至少要花4萬元維修，但她從聯邦補助中僅獲4000元，遠遠不夠。

Herricks社區的災戶Oscar Ochoa表示，需花費6萬元進行整修，但聯邦只批准1萬2000元，且至今為止都還未收到這筆錢。

目前，州眾議員Gina Sillitti正提出為州長的風暴恢復計畫(storm recovery program)撥款5000萬元，州眾議會預計在下周投票決表決。

颶風艾妲半年前重創大紐約地區，一些屋主表示，聯邦補助金額遠遠不夠維修費用。(記者...
颶風艾妲半年前重創大紐約地區，一些屋主表示，聯邦補助金額遠遠不夠維修費用。(記者和釗宇／攝影)

長島 颶風 洪水

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