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紐約州140萬戶沒繳費 恐斷電斷煤氣

編譯周芳苑／綜合12日電
疫情以來紐約州約有140萬用戶拖欠電費、水費和煤氣帳單，面臨被切斷服務的危機；圖為電力公司在維修居民電表。(ConEdison提供)
疫情以來紐約州約有140萬用戶拖欠電費、水費和煤氣帳單，面臨被切斷服務的危機；圖為電力公司在維修居民電表。(ConEdison提供)

新冠疫情爆發以來至今，紐約州至少有140萬用戶拖欠電費、水費和煤氣帳單，總額達18億元，面臨著被切斷電力和煤氣供應的危機；消費者權益倡議人士呼籲紐約州府動用聯邦資金，代償龐大債務；州議會也有議員提出在6月30日前禁止對因疫情陷困境的住戶中斷水電和煤氣服務。

2020年春，紐約州通過全美唯一的公用事業關閉暫停令，不准公用事業停止服務，藉此保護用戶，但禁令於去年12月21日屆滿。

根據公用事業公司向州公共服務委員會(State Public Service Commission)所提數據，截至今年1月，紐約電力和天然氣客戶欠債近18億元，是疫情前兩倍多。

倡議者稱，聯邦和州府須解決節節高升的公用事業債務。

美國退休人員協會(AARP)、公共事業法項目(Public Utility Law Project)等團體，呼籲州長霍楚(Kathy Hochul)今年各撥款 12.5億元和4億元，代替無力支付帳單的住戶，償還能源和水費帳單，並希望提供2億元稅收抵免，以免除水電話費和網路費用；4 月1日是預算定案期限。

各州對居民公用事業債務有不同因應之道。紐約已採措施，從去年9月起以1.88億元聯邦家庭能源援助計畫資金，為11萬5000戶低收入家庭支付債務、針對面臨服務中斷或其他燃料供應不足的家庭資助2800萬元，又從7000萬元聯邦水公用事業救濟金提撥400萬元發放。

此外，採行聯邦政府資助的24億元租金援助計劃，承諾最多減免12個月租金、電費和煤氣費。

財政部數據顯示，數萬人申請公用事業援助，但截至12月，州府僅對359家庭用戶提供援助，全美最低。

紐約州臨時和殘障援助辦公室(Office of Temporary and Disability Assistance)發言人法默 (Anthony Farmer) 表示，各大公用事業公司同意保護約7萬7000名申請者申請待決期免於斷電，一旦州府核實欠款金額，將動用其他聯邦基金資助所有申請人；今年迄今約有6%申請者獲助。

紐約州 疫情 租金

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