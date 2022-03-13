「報警也沒用」 班森賀華人超市1周被偷3次

布碌崙班森賀一間華裔經營的新超市自營業以來，屢次遭外族裔慣犯偷東西。(讀者提供)

布碌崙 (布魯克林)班森賀一間華人經營的新超市自營業以來，屢次遭外族裔慣犯偷東西，甚至一周被光顧三次，損失慘重；業者表示，就算報警也無法關押竊賊，他們依然會定期「造訪」，業者和員工只能練就一雙「火眼金睛」，阻止竊賊帶著商品逃脫。

班森賀18大道 交86街的「萬龍超市」老闆葉先生13日表示，超市小偷氾濫，一年被光顧至少上百次不在話下；11日晚一名白男慣犯自己帶來手提袋，在超市內選購時直接把商品放入袋內，接著就越過收銀台往門口走去，員工發現後立即號召其他人一起上前追趕。

葉先生說，雖然最終將商品拿回來，但這樣的盜竊案件僅是冰山一角，很多時候都沒有逮到現行；這些竊賊自超市去年5月開業以來，已來過很多次，最猖狂的時候一周來三次，見到員工還會舉手打招呼，十分可惡。

葉先生回憶，之前還有一名專偷冰淇淋的盜竊，每次盜走價值200多元的商品，他和員工起初很懊惱，為什麼冰淇淋一上架就賣空，後來查監控錄像才發現全過程；另外也有人進來買一些小物品，但順走其他價值更高的商品。

一些竊賊被抓住後，便會央求超市員工不要報警，因為沒錢才出此下策，然後保證不再犯；但他認為部分人是有錢的，但就是不願奉公守法，寧可通過盜竊取得商品。

葉先生無奈表示，由於盜竊罪不算嚴重罪名，就算報警，警察 也是來到現場簡單問話幾句，隨即就會放走竊賊；不久後這些人還是會回到超市內犯案，業者收集再多的證據也沒用，只能自己練就一雙「火眼金睛」識別竊賊，否則就得承受損失。

親眼目睹一名白人男子被超市員工抓住現行的鄭太太表示，當時聽見很多人在大聲叫喊，還以為發生什麼事，嚇得她一大跳；超市盜竊向來猖狂，現在只是一人犯案，若是十幾二十人直接到超市搬東西，商家也別無他法。

鄭太太說，最終問題還是法律未能保護業者的權益；希望政府能改進相關法律，嚴懲犯罪分子，震懾他們不敢再輕易犯案。