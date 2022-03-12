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嫌犯來去「不能像出入旋轉門」…州議員促改革保釋法

編譯孫梁／綜合11日電
紐約州的寬鬆保釋法，導致一些罪犯被捕後無需交保即被釋放，回到街頭繼續犯罪。(美聯社)
紐約州的寬鬆保釋法，導致一些罪犯被捕後無需交保即被釋放，回到街頭繼續犯罪。(美聯社)

紐約州的寬鬆保釋法引起太多爭議，一些罪犯被捕後無需交保即被釋放，結果在街頭再度犯罪，布朗士日前發生糞便攻擊案、嫌犯在法院過堂便獲釋、隨後再度犯案，許多州議員認為保釋法必須改革，不能讓嫌犯「像走旋轉門一樣任意進出社會」。

亞當斯市長認為，危險的犯罪嫌疑人待審前是否應關在監獄不得獲釋，應授權法官決定。但州長獲楚不贊成授權法官，表示有人向她施壓要求這樣做，但她表示不會屈從。

霍楚準備在州府預算計畫中論述無保釋放問題，她的發言人表示，州長希望加強社區安全，將採取有力措施打擊槍支暴力和預防犯罪，州長將與州議會在公眾安全上加強合作。但共和黨人質疑說，霍楚對犯罪的處理過於軟弱，等同縱容犯罪。

州參議員史考菲斯(James Skoufis)說，州府預算必須包括修改保釋法的內容，由法官決定慣犯可否保釋。他說：「不能讓竊賊今天偷了東西，吃了罰單後明天又繼續偷，就像進旋轉門一樣來去自如。」但史考菲斯認為，某些不能保釋的槍械犯罪應當准許交保獲釋。

州眾議員茵內茲·狄更斯(Inez Dickens)說，她最近向副州長本傑明(Brian Benjamin)介紹了布朗士區的一起荒唐案件，一名男子2月21日因在地鐵站將糞便潑在一個婦女的臉上而被捕，但沒有交保就被釋放，而這名男子卻有長期犯罪史：1999年以來被捕22次，被警方傳喚數十次。

狄更斯提出法案，要求將糞便或其他體液塗抹他人的行為定為重罪，她說：「我們必須重視保釋改革，我的提案有助於議員深入思考。」

州議會2019年通過無保釋放法時狄更斯投了贊成票，她說當時認為這項法律可使犯了輕罪的大部分非裔和西語裔不會因為窮和交不起保釋金，而在審前一直被關押。

如今越來越多的州議員支持修改無保釋放法律，讓法官決定是否准許慣犯交保釋放。

州參議會多數黨領袖安垂·史都華-卡辛斯(Andrea Stewart-Cousins)說，參議會至少12個民主黨人希望修改無保釋放法，因為該法律不公，被錯誤地當做犯罪率升高的替罪羊，並成為共和黨擊敗並取代民主黨的一個陰謀。

紐約州的寬鬆保釋法，導致一些罪犯被捕後無需交保即被釋放，回到街頭繼續犯罪。(美聯...
紐約州的寬鬆保釋法，導致一些罪犯被捕後無需交保即被釋放，回到街頭繼續犯罪。(美聯社)

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