紐大中國留學生 憂成仇亞犯罪受害者

紐大亞裔攻擊案頻發，中國留學生人人自危，怕成為下一個受害者。(記者張晨/攝影)

紐約大學 曼哈頓主校區2月發生一系列針對學生的攻擊案件，且四起中的三起受害者為亞裔 ，而校方10日又在發出郵件警告稱，又有一名亞裔女學生在東村附近被人無故毆打；一些剛剛返回校園不久的中國留學生11日表示，疫情 還未完全過去，又被仇恨攻擊所困擾，出門害怕稱為下一個受害者。

校方雖已向市警報案且以仇恨犯罪調查，但學生對校園及周邊治安感到擔憂；大四學生周雅雯表示，接連發生的襲擊讓同學們備感不安，剛剛回到學校不久，疫情帶來的影響還恢復，亞裔學生又要面臨被無故攻擊的風險。

周雅雯說，尤其是女生，單獨外出時再也不會有安全感了，「現在任何一個亞裔學生，真的是我們每一個人，都被隨機、且帶有仇恨意味的攻擊恐懼所籠罩」。

「我們希望這些事件立即結束」，紐約大學校園安全副主管沃克(Fountain Walker)在給學生的一封電郵中寫道，學校意識到校內亞裔學生現在可能會感到不安，更應團結一致全力支持他們。

紐約大學計畫增加校區巡邏，在華盛頓廣場公園(Washington Square Park)周圍增加照明和監控攝影。

校園安全副主管麥克斯蒂恩(Patricia McSteen)也表示，作為目擊者可以在保證自己安全的前提下提供幫助，任何有類似遭遇的學生也應迅速向學校報備，學校都會以最嚴肅、及時、尊重和關心的態度對待。