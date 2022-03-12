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慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童

記者張心／紐約報導
西語裔兩歲女童當街被精神疾病患者踢打，頭部受傷。(ABC7視頻截圖)
西語裔兩歲女童當街被精神疾病患者踢打，頭部受傷。(ABC7視頻截圖)

一名曾被捕八次、患有精神疾病的隨機攻擊慣犯艾德(Chris Elder)，11日早上在皇后區法拉盛突然衝著一位推著兩歲女童的48歲西語裔婦人吼叫，繼而瞬間掀翻該女童乘坐的手推車，將女童從車中拽出推搡並拳打腳踢，導致女童頭部和臉部多處受傷。

根據警方消息，11日上午6時20分，一名48歲的婦人推著兩歲孫女索菲亞(Sophia)，在位於法拉盛羅賓遜街(Robinson Street)夾45大道扔垃圾時，艾德突然靠近她們，並開始語無倫次地衝她們吼叫。因為婦人不懂英語，所以不清楚嫌犯在說什麼，但艾德又一把翻轉了婦人的手推車，將兩歲的索菲亞從車中拽出來拳打腳踢。

市警109分局稍後在法拉盛凱辛納大道(Kissena Blvd.)夾45大道將嫌犯抓獲，索菲亞和祖母被送往法拉盛醫院(Flushing Hospital Medical Center)救治，索菲亞的頭部和臉部多處被划傷，在醫院接受了一天的治療。

「兇嫌把索菲亞從車裡拽出來，用手推打她，用腳踢她。」索菲亞的舅舅Gabriel Loja表示，孩子目前外傷情況穩定，但內心非常害怕，「我們全家曾經住在可樂娜(Corona)，我在那裡曾遭受隨機攻擊，為了不再成為受害者，全家才搬到法拉盛，以為這裡更安全。」

警方表示，犯人艾德被捕後已送往艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)進行精神評估，目前被控重罪攻擊、威脅他人安全(reckless endangerment)、傷害兒童以及騷擾等罪名。

市警總探長(James Essig)透露，艾德至少有八次被捕經歷，其中多數為攻擊罪行；最近一次是2月25日，艾德在布碌崙(布魯克林)皇后區高速路(Brooklyn-Queens Expressway旁的U-Haul租車公司，用玻璃瓶擊打一名30歲男子頭部；去年12月11日，艾德也是在法拉盛將一名九歲女童扔在地上，之後因為涉嫌攻擊兒童被捕；2020年8月21日，他也曾因為刺傷朋友的後頸而被捕。

法拉盛選區市議員黃敏儀表示，該男子有八次被捕經歷，並且有精神病史，必須將此人從公眾街區清除，「感謝109分局迅速逮捕嫌犯，我會同市警局聯繫，密切追蹤該犯罪分子的處理情況。」

受傷女童舅舅也曾在可樂娜遭受隨機攻擊。(ABC7視頻截圖)
受傷女童舅舅也曾在可樂娜遭受隨機攻擊。(ABC7視頻截圖)
兩歲女童被從嫌犯從手推車中拽出毆打。圖為女童案發時乘坐的手推車。(ABC7視頻截...
兩歲女童被從嫌犯從手推車中拽出毆打。圖為女童案發時乘坐的手推車。(ABC7視頻截圖)

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