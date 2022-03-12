紐約州推新駕照 更防偽更安全

紐約州DMV推出全新設計的駕照，具有比以往更安全的功能。(紐約州DMV提供)

紐約州 汽車監理廳(Department of Motor Vehicles，DMV )宣布，即日起推出全新設計的駕照 (driver's license)、實習駕照(learner permit)和非駕照身分證(NDID)，具有比以往更安全的功能，包括手觸浮標圖像、多重激光成像等新科技。

由紐約州頒發的駕照、實習駕照和非駕照身分證(NDID)，2013年曾更新設計，推動現在州民駕照上使用的聚碳酸酯卡(polycarbonate card)；時隔九年，州府為增強駕照安全功能，再次更換設計；官員表示，自本月10日起，申辦、更新或換發駕照的州民，將獲得新證。

新加入的安全功能將有助於驗證持卡人身分的真實性，預防信息篡改、身分證被偽造，此外卡片的設計也能更容易通過肉眼和觸摸就能驗證；DMV表示，現有卡使用的嵌入式芯片(embedded chip)，很有可能已被造假者掌握，因而每隔一段時間就會推出新設計。

新版駕照的設計，納入多項新技術，卡片上的浮雕圖像(Embossed images)和文字可以用手觸摸到，技術人員將兩個圖像雕刻到卡片內，使人在不同角度觀看時也會產生圖像放大的功能；不僅如此，他們也將一個稱為「多重激光成像」(multiple laser imaging)運用到卡中，令新卡在視覺呈現上更加清晰，在持卡人的圖片上，通過不同角度觀看也將顯示出他們的出生月份和年份。

這一系列的設計改進，讓偽造者仿造可以亂真的DMV證件，變得非常困難。

「我們為數百萬名紐約客提供安全且有保障的身分證件為榮，為達成這個目標，每隔幾年就會推出增強的設計與功能」，州汽車監理廳廳長施洛德(Mark Schroeder)表示，儘管對現有駕照的安全性能也感到自信，但全新的設計能更上一層樓，在造假者出現之前先做好預防工作。

紐約州DMV的網址為https://dmv.ny.gov/。