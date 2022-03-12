我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國學者籲當局：儘快切割普亭 以免被孤立

「取暖用油」每加侖破5元 美國東北民眾雪上加霜

紐約州推新駕照 更防偽更安全

記者顏潔恩／紐約報導
紐約州DMV推出全新設計的駕照，具有比以往更安全的功能。(紐約州DMV提供)
紐約州DMV推出全新設計的駕照，具有比以往更安全的功能。(紐約州DMV提供)

紐約州汽車監理廳(Department of Motor Vehicles，DMV)宣布，即日起推出全新設計的駕照(driver's license)、實習駕照(learner permit)和非駕照身分證(NDID)，具有比以往更安全的功能，包括手觸浮標圖像、多重激光成像等新科技。

由紐約州頒發的駕照、實習駕照和非駕照身分證(NDID)，2013年曾更新設計，推動現在州民駕照上使用的聚碳酸酯卡(polycarbonate card)；時隔九年，州府為增強駕照安全功能，再次更換設計；官員表示，自本月10日起，申辦、更新或換發駕照的州民，將獲得新證。

新加入的安全功能將有助於驗證持卡人身分的真實性，預防信息篡改、身分證被偽造，此外卡片的設計也能更容易通過肉眼和觸摸就能驗證；DMV表示，現有卡使用的嵌入式芯片(embedded chip)，很有可能已被造假者掌握，因而每隔一段時間就會推出新設計。

新版駕照的設計，納入多項新技術，卡片上的浮雕圖像(Embossed images)和文字可以用手觸摸到，技術人員將兩個圖像雕刻到卡片內，使人在不同角度觀看時也會產生圖像放大的功能；不僅如此，他們也將一個稱為「多重激光成像」(multiple laser imaging)運用到卡中，令新卡在視覺呈現上更加清晰，在持卡人的圖片上，通過不同角度觀看也將顯示出他們的出生月份和年份。

這一系列的設計改進，讓偽造者仿造可以亂真的DMV證件，變得非常困難。

「我們為數百萬名紐約客提供安全且有保障的身分證件為榮，為達成這個目標，每隔幾年就會推出增強的設計與功能」，州汽車監理廳廳長施洛德(Mark Schroeder)表示，儘管對現有駕照的安全性能也感到自信，但全新的設計能更上一層樓，在造假者出現之前先做好預防工作。

紐約州DMV的網址為https://dmv.ny.gov/。

紐約州DMV推出全新設計的實習駕照，具有比以往更安全的功能。(紐約州DMV提供)
紐約州DMV推出全新設計的實習駕照，具有比以往更安全的功能。(紐約州DMV提供)

駕照 DMV 紐約州

上一則

福斯驚悚劇「女清潔工」熱播 華裔製片郭玉珊受鼓舞

下一則

電郵揭露：葛謨胞弟曾特權獲新冠病毐血漿

延伸閱讀

川普財務信用受質疑 仍獲加州銀行1億元貸款

川普財務信用受質疑 仍獲加州銀行1億元貸款
自動選號幸運兒 1.26億兆彩落紐約

自動選號幸運兒 1.26億兆彩落紐約
國會議員參選人齊默爾曼拜訪世報：打擊仇亞犯罪

國會議員參選人齊默爾曼拜訪世報：打擊仇亞犯罪
今年第2位兆彩頭獎出爐 獎金破億 但本人可能尚未知悉

今年第2位兆彩頭獎出爐 獎金破億 但本人可能尚未知悉
紐約市公校膳食取消巧克力牛奶？國會議員抗議

紐約市公校膳食取消巧克力牛奶？國會議員抗議

熱門新聞

費城梅菲爾社區母子三人遭襲擊。圖為發生地點的街區圖。（取自谷歌地圖）

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

2022-03-09 12:08
最新數據顯示，Omicron變種病毒的一個亞種BA.2正在攻占紐約州。圖為紐約曼哈頓街頭廣告呼籲人們踴躍接種疫苗。(路透)

Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤

2022-03-08 14:04
警方懷疑83歲連環殺手是無頭女碎屍案兇手。資料照。(記者胡聲橋/攝影)

紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手

2022-03-10 13:19
紐約大學學生頻遭攻擊，四起案件中三起受害者為亞裔。(記者張晨／攝影)

紐大學生頻遭攻擊 4受害者中3人為亞裔

2022-03-06 15:26
一場風暴將在本周末12日(周六)至13日(周日)來襲紐約市，預計從9日開始，氣候將變得更多變與潮濕。(Getty Images)

夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴

2022-03-09 13:59
嫌犯杰弗斯作案時的影像。(警方提供)

地鐵站再爆攻擊…非裔撞人掄鎚 華男頭破血流

2022-03-10 02:30

超人氣

更多 >
烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利

烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利
開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁

開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁
華爾街徵才 大學畢業生起薪10萬 老鳥不滿：太瘋狂

華爾街徵才 大學畢業生起薪10萬 老鳥不滿：太瘋狂
洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷

洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷
賀錦麗訪波回應烏克蘭難民問題 失態大笑挨轟

賀錦麗訪波回應烏克蘭難民問題 失態大笑挨轟