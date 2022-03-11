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亞當斯公布經濟恢復藍圖 新增70計畫鼓勵小商業發展

記者和釗宇／紐約報導
亞當斯公布疫後經濟復甦計畫，希望將找回因為疫情流失的40萬個工作崗位，支持小商業者發展。（市長辦公室提供）
亞當斯公布疫後經濟復甦計畫，希望將找回因為疫情流失的40萬個工作崗位，支持小商業者發展。（市長辦公室提供）

市長亞當斯(Eric Adams)10日公布名為「重建、重生、再造」(Rebuild, Renew, Reinvent)的疫後經濟復甦計畫，幫助紐約市經濟加速恢復，建立公平、有包容性的營商環境，該計畫超過70項計畫將找回因為疫情流失的40萬個工作崗位，支持小商業者發展。

亞當斯表示，新冠疫情讓紐約市的經濟遭受重創，超過2萬6000家企業關閉，大量辦公室閒置，非洲裔市民的失業率是全美平均水平的三倍，旅遊業則遠未恢復到疫情前水平。

他說，現在紐約市經濟恢復勢頭正盛，市府推出的經濟恢復計畫將讓紐約市抓住千載難逢的機會，從短期和長期振興紐約市的經濟，恢復到疫情前的就業率，同時奠定紐約市未來經濟發展的基礎；「疫後恢復並不是回到過去，而是找到做事的新方法，我們要抓住機會重啟整個經濟系統，讓我們的改變更具平等和包容。」

這份長達63頁的經濟恢復藍圖，列出了超過70項計畫；亞當斯表示，這些計畫並不只是待辦事項，而是要讓紐約市朝著正確的方向前進，「現在是時候讓我們的就業率回到疫情前的水平，尤其是旅遊、餐飲和創意產業，這些都是經濟恢復藍圖要做的事情。」

根據這份藍圖，市府將加大力度推廣旅遊業，同時將創立「一站式」的商業服務系統，讓小商業者能夠更好地遵守市府監管規定，並且減少對小商業者的罰款；市府還將啟動小商業者機會基金(Small Business Opportunity Fund)，幫助那些歷史上獲得資源較少的小商業者，並促進全市五區商改區發展，擴大少數族裔和女性企業(M/WBE)參與市府項目。

此外，亞當斯還將和州長霍楚(Kathy Hochul)一起，召集紐約市的慈善、勞工、商業、學術界一流人士，進入經濟復甦委員會，為紐約市疫後恢復出謀畫策；同時，市府還將「極大擴展」紐約市的生命科學產業，增加就業。

負責經濟發展的副市長斯普林格(Maria Torres-Springer)表示，這份經濟恢復藍圖不僅將修正經濟和種族不平等問題，而且將為紐約市找回過去兩年來流失的大約40萬個工作崗位；「我們相信這些投資和計畫將加速紐約市經濟發展，幫助我們更快地恢復到疫情前的就業率。」

紐約市 疫情 亞當斯

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