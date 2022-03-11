我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「取暖用油」每加侖破5元 美國東北民眾雪上加霜

佛州過春假 西點軍校6學生「吸毒過量」送醫

紐約州失業率略降 紐約市仍上升

記者顏潔恩／紐約報導
紐約州失業率小幅下降，但紐約市失業率還在上升；圖為在紐約市的一場就業博覽會上，求職者遞交簡歷。(Getty Images)
紐約州失業率小幅下降，但紐約市失業率還在上升；圖為在紐約市的一場就業博覽會上，求職者遞交簡歷。(Getty Images)

紐約州勞工廳(NYS Department of Labor)10日發布的數據顯示，儘管今年1月新冠變種病毒Omicron疫情升級，造成新冠病例及住院率的增加，但私營企業(private sector)增加2萬600個就業機會；紐約州失業率雖小幅下降，但同期紐約市失業率卻還在上升，且是全州失業率最高地區。

數據顯示，紐約州的失業率自去年10月份就從7.1%降至6.9%，增加約4萬1300個工作崗位；在今年1月份更從5.4%下降至5.3%；可紐約市的統計數字卻不樂觀，由始至終比起全州、全國其他地區增幅都慢，1月份時更從7.4%上漲至7.6%，是全州失業率最高地區。紐約市以外的地區，失業率普遍從3.9%下降至3.6%。

報告總結，今年初Omicron疫情升溫，紐約州的新冠住院病例增加，有些醫院因病床不夠，只能選擇性進行手術；但所幸私營企業的就業率未因此受到影響，很大程度歸咎於Omicron變種病毒相比其他變種病毒來得症狀輕微，對已完成接種及加強針的人而言威脅更小。

值得一提的是，全美私營企業的就業率都有上升趨勢，在紐約州1月份則是上漲0.3%；普遍情況下，紐約州私營企業每年的增長率維持在6.4%左右，有著全美最快的增長率。

紐約州在2020年2月，疫情前的失業率是3.7%，要恢復到這個數據，尚有很大的差距。

以全美來看，美國2月增加67萬8000名就業人口，失業率由1月的4%降至3.8%，更加接近到疫情前時的水準；這些就業人口遍布各個產業，製造和建築業就業人口小幅增加，專業服務業則新增9萬5000名就業人口，以休閒餐旅業增加17萬9000人居首，在疫情時遭到嚴重衝擊，但目前復原也較快。

全美就業率在今年初小幅下降，增加了67萬8000名就業人口。(美聯社)
全美就業率在今年初小幅下降，增加了67萬8000名就業人口。(美聯社)

就業 紐約州 疫情

上一則

亞當斯公布經濟恢復藍圖 新增70計畫鼓勵小商業發展

下一則

鎚擊華男頭部 非裔男曾被捕50次 去年6月才獲釋

延伸閱讀

今年第2位兆彩頭獎出爐 獎金破億 但本人可能尚未知悉

今年第2位兆彩頭獎出爐 獎金破億 但本人可能尚未知悉
紐約市啟動5至11歲兒童疫苗接種普及運動

紐約市啟動5至11歲兒童疫苗接種普及運動
紐約市高中錄取抽籤不變 11日截止…劉醇逸、黃敏儀震驚失望

紐約市高中錄取抽籤不變 11日截止…劉醇逸、黃敏儀震驚失望
紐約周末再迎冬風暴 超低溫開啟日光節約時間

紐約周末再迎冬風暴 超低溫開啟日光節約時間
車輛霸行公車道 紐約市公車自動拍照開單

車輛霸行公車道 紐約市公車自動拍照開單

熱門新聞

費城梅菲爾社區母子三人遭襲擊。圖為發生地點的街區圖。（取自谷歌地圖）

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

2022-03-09 12:08
最新數據顯示，Omicron變種病毒的一個亞種BA.2正在攻占紐約州。圖為紐約曼哈頓街頭廣告呼籲人們踴躍接種疫苗。(路透)

Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤

2022-03-08 14:04
警方懷疑83歲連環殺手是無頭女碎屍案兇手。資料照。(記者胡聲橋/攝影)

紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手

2022-03-10 13:19
紐約大學學生頻遭攻擊，四起案件中三起受害者為亞裔。(記者張晨／攝影)

紐大學生頻遭攻擊 4受害者中3人為亞裔

2022-03-06 15:26
一場風暴將在本周末12日(周六)至13日(周日)來襲紐約市，預計從9日開始，氣候將變得更多變與潮濕。(Getty Images)

夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴

2022-03-09 13:59
嫌犯杰弗斯作案時的影像。(警方提供)

地鐵站再爆攻擊…非裔撞人掄鎚 華男頭破血流

2022-03-10 02:30

超人氣

更多 >
CPI飆7.9% 通膨創40年新高…專家警告：美邁向經濟衰退

CPI飆7.9% 通膨創40年新高…專家警告：美邁向經濟衰退
烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利

烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利
開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁

開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁
華爾街徵才 大學畢業生起薪10萬 老鳥不滿：太瘋狂

華爾街徵才 大學畢業生起薪10萬 老鳥不滿：太瘋狂
洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷

洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷