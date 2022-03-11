紐約州失業率略降 紐約市仍上升

紐約州失業率小幅下降，但紐約市失業率還在上升；圖為在紐約市的一場就業博覽會上，求職者遞交簡歷。(Getty Images)

紐約州 勞工廳(NYS Department of Labor)10日發布的數據顯示，儘管今年1月新冠變種病毒Omicron疫情 升級，造成新冠病例及住院率的增加，但私營企業(private sector)增加2萬600個就業 機會；紐約州失業率雖小幅下降，但同期紐約市失業率卻還在上升，且是全州失業率最高地區。

數據顯示，紐約州的失業率自去年10月份就從7.1%降至6.9%，增加約4萬1300個工作崗位；在今年1月份更從5.4%下降至5.3%；可紐約市的統計數字卻不樂觀，由始至終比起全州、全國其他地區增幅都慢，1月份時更從7.4%上漲至7.6%，是全州失業率最高地區。紐約市以外的地區，失業率普遍從3.9%下降至3.6%。

報告總結，今年初Omicron疫情升溫，紐約州的新冠住院病例增加，有些醫院因病床不夠，只能選擇性進行手術；但所幸私營企業的就業率未因此受到影響，很大程度歸咎於Omicron變種病毒相比其他變種病毒來得症狀輕微，對已完成接種及加強針的人而言威脅更小。

值得一提的是，全美私營企業的就業率都有上升趨勢，在紐約州1月份則是上漲0.3%；普遍情況下，紐約州私營企業每年的增長率維持在6.4%左右，有著全美最快的增長率。

紐約州在2020年2月，疫情前的失業率是3.7%，要恢復到這個數據，尚有很大的差距。

以全美來看，美國2月增加67萬8000名就業人口，失業率由1月的4%降至3.8%，更加接近到疫情前時的水準；這些就業人口遍布各個產業，製造和建築業就業人口小幅增加，專業服務業則新增9萬5000名就業人口，以休閒餐旅業增加17萬9000人居首，在疫情時遭到嚴重衝擊，但目前復原也較快。