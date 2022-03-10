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百人會譴責仇亞犯罪 74%亞裔女性曾遭歧視

曹健

記者胡聲橋／紐約報導華裔精英組織百人會(Committee of 100)9日發表聲明，嚴厲譴責最近在紐約市急劇增加的針對亞裔女性的仇恨犯罪案件；聲明中說，百人會對美國亞裔女性，尤其是紐約女性所遭受的暴力和騷擾，感到極度傷心和憤怒。

百人會再次呼籲民選官員、執法部門和媒體，立即處理擊關注針對亞裔美國人的種族歧視、種族主義和暴力，一定要採取具體的行動，取得實際的結果。

聲明中說，根據國家亞太美國婦女論壇的最新報告，74%的亞太裔美國女性在過去12個月經歷過種族歧視，從全國範圍看，62%的仇恨犯罪的對象是亞太裔婦女。

百人會稱，幾個世紀以來，亞太美國婦女一直遭受了種族歧視、性別歧視和暴力，這種現象必須要結束。

聲明中說，百人會作為一個總部在紐約的組織，對於紐約發生的這一系列的事件感到傷害巨大；百人會反對仇恨犯罪，也反對針對少數族裔的有害言論。 百人會是非營利性機構，包括了眾多在政府、商業、學術界、醫藥界和藝術界出類拔萃的華裔美國人。

根據亞裔維權組織「停止AAPI仇恨」發起的調查，在新冠疫情爆發以來的過去兩年多，五分之一的亞太裔美國人經歷過種族歧視，人數超過500萬。

調查還發現，最近經歷過種族歧視的亞太裔受訪者普遍有三種或以上的長期心理創傷症狀，例如焦慮、抑郁、憤怒和逃避等問題。

研究指出，由於種族歧視激增，亞太裔社區經歷了集體的種族創傷，很多亞太裔直接或間接地蒙受精神創傷；而種族創傷帶來的情緒壓力，亞太裔大學生的心理健康問題也明顯增加。

種族歧視 百人會 亞裔

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