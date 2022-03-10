我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#19：俄轟婦幼醫院...馬立波圍城悲慘千人塚

南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

紐約周末再迎冬風暴 超低溫開啟日光節約時間

記者鄭怡嫣／紐約報導
紐約市9日出現雨夾雪天氣，降水量約一吋；圖為在曼哈頓中城，外賣郎冒雪送餐。(Getty Images)
紐約市9日出現雨夾雪天氣，降水量約一吋；圖為在曼哈頓中城，外賣郎冒雪送餐。(Getty Images)

大紐約地區9日雨雪交加，最終降水量約一至二吋；根據9日的天氣預報，紐約州及美東北地區12日(周六)至13日(周日)將迎來又一場冬季風暴，屆時強風及降雪來襲；而今年的日光節約時間(daylight saving time)，將在周日華氏23度的低溫中開始。

國家氣象台9日表示，東北部本周末將迎來又一場被氣象學家稱之為「炸彈旋風」(bomb cyclone)的冬季強風暴，預計在12日，紐約上州、新英格蘭北部、賓州的阿帕拉契山脈(Appalachian Mountains)以及五大湖區，均將迎來降雪，積雪最高可能超過六吋；當晚，紐約市及華府之間的I-95號州際公路沿線，則可能出現雨轉雪的情況。

氣象部門還表示，周末降溫降雪的同時，美東大部分地區也將迎來颶風；其中，北卡及南卡東部、中大西洋地區以及新英格蘭的陣風等級最強，或有停電以及樹木被吹倒的可能。

紐約市當地氣象台「Storm Team 4」則表示，紐約市本周的天氣將變得潮濕多變，10日(周四)將一洗9日的雨雪交加，天氣轉晴回暖，氣溫預計升高十度，最高氣溫達49度，11日(周五)則伴有大雨可能；而隨著冷空氣進入城市上方，12日下午及晚上將再迎降雪及大風，並可能降雪，13日將再次面臨寒冷天氣。

不過本周末過後，氣溫預計又將回升，最高溫度將回到50度至60度之間。

紐約上州橙郡(Orange County)、沙利文郡(Sullivan County)、以及新州薩賽克士郡(Sussex County)9日發布的冬季氣候預警顯示，這些地方大多數區域的降雪量預計不到三吋，在海拔較高的地區，可能會面臨最厚五吋的積雪。

此外，13日凌晨2時，美國在低溫中將開始日光節約時間，所有的時鐘都要撥快一小時。

紐約市9日出現雨夾雪天氣，降水量約一吋；圖為民眾在曼哈頓的現代藝術博物館(MoM...
紐約市9日出現雨夾雪天氣，降水量約一吋；圖為民眾在曼哈頓的現代藝術博物館(MoMA)，觀看窗外的雪景。(Getty Images)

降雪 紐約上州 紐約市

上一則

車輛霸行公車道 紐約市公車自動拍照開單

下一則

法拉盛公車道標示不醒目 駕駛頻挨罰

延伸閱讀

紐約布魯克林91歲老人遇搶 用手杖逼退劫匪

紐約布魯克林91歲老人遇搶 用手杖逼退劫匪
夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴

夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴

紐約公校擬取消供應巧克力牛奶 9名國會議員抗議

紐約公校擬取消供應巧克力牛奶 9名國會議員抗議
紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人
每人補助1.56萬…無證勞工促紐約州府續救濟

每人補助1.56萬…無證勞工促紐約州府續救濟

熱門新聞

兩小時內曼哈頓南區街頭連傷7亞女，白人男子遭市警通緝。圖/市警提供

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

2022-03-02 09:40
布碌崙街頭一購物車內出現無頭女性軀幹。資料照。(記者胡聲橋/攝影)

無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍

2022-03-03 13:02
最新數據顯示，Omicron變種病毒的一個亞種BA.2正在攻占紐約州。圖為紐約曼哈頓街頭廣告呼籲人們踴躍接種疫苗。(路透)

Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤

2022-03-08 14:04
紐約大學學生頻遭攻擊，四起案件中三起受害者為亞裔。(記者張晨／攝影)

紐大學生頻遭攻擊 4受害者中3人為亞裔

2022-03-06 15:26
費城梅菲爾社區母子三人遭襲擊。圖為發生地點的街區圖。（取自谷歌地圖）

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

2022-03-09 12:08
一場風暴將在本周末12日(周六)至13日(周日)來襲紐約市，預計從9日開始，氣候將變得更多變與潮濕。(Getty Images)

夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴

2022-03-09 13:59

超人氣

更多 >
開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩
紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人
在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%
夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴

夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴