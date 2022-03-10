紐約周末再迎冬風暴 超低溫開啟日光節約時間

紐約市9日出現雨夾雪天氣，降水量約一吋；圖為在曼哈頓中城，外賣郎冒雪送餐。(Getty Images)

大紐約地區9日雨雪交加，最終降水量約一至二吋；根據9日的天氣預報，紐約州及美東北地區12日(周六)至13日(周日)將迎來又一場冬季風暴，屆時強風及降雪 來襲；而今年的日光節約時間(daylight saving time)，將在周日華氏23度的低溫中開始。

國家氣象台9日表示，東北部本周末將迎來又一場被氣象學家稱之為「炸彈旋風」(bomb cyclone)的冬季強風暴，預計在12日，紐約上州 、新英格蘭北部、賓州的阿帕拉契山脈(Appalachian Mountains)以及五大湖區，均將迎來降雪，積雪最高可能超過六吋；當晚，紐約市 及華府之間的I-95號州際公路沿線，則可能出現雨轉雪的情況。

氣象部門還表示，周末降溫降雪的同時，美東大部分地區也將迎來颶風；其中，北卡及南卡東部、中大西洋地區以及新英格蘭的陣風等級最強，或有停電以及樹木被吹倒的可能。

紐約市當地氣象台「Storm Team 4」則表示，紐約市本周的天氣將變得潮濕多變，10日(周四)將一洗9日的雨雪交加，天氣轉晴回暖，氣溫預計升高十度，最高氣溫達49度，11日(周五)則伴有大雨可能；而隨著冷空氣進入城市上方，12日下午及晚上將再迎降雪及大風，並可能降雪，13日將再次面臨寒冷天氣。

不過本周末過後，氣溫預計又將回升，最高溫度將回到50度至60度之間。

紐約上州橙郡(Orange County)、沙利文郡(Sullivan County)、以及新州薩賽克士郡(Sussex County)9日發布的冬季氣候預警顯示，這些地方大多數區域的降雪量預計不到三吋，在海拔較高的地區，可能會面臨最厚五吋的積雪。

此外，13日凌晨2時，美國在低溫中將開始日光節約時間，所有的時鐘都要撥快一小時。