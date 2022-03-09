每人補助1.56萬…無證勞工促州府續救濟

紐約市工會和無證移民勞工8日在曼哈頓大橋和布碌崙(布魯克林)大橋舉行示威，要求州府繼續提供資金，為無證客勞工提供福利。（組織者提供）

州府提供給無證客 等無法申領失業金人士的救濟金即將用盡，紐約市工會和無證移民勞工8日在曼哈頓大橋和布碌崙 (布魯克林)大橋舉行示威，要求州府繼續提供資金，為無證客勞工提供福利。

前州長葛謨(Andrew Cuomo)和州議會去年通過被排除工人基金(Excluded Workers Fund)法案，撥款20億元，為那些沒有資格申請聯邦疫情 救濟款的人員提供救濟，13萬名申請者幾乎每人都獲得了1萬5600元的最大額度補助；這筆資金預計本月底就將用完，過去幾個月來，不少工人都在呼籲州府將這筆資金永久化。

工會Laborers' Local 79工人和無證客工人8日午間前往曼哈頓大橋、布碌崙大橋示威，要求州府撥款30億元延續被排除工人基金，並將該基金永久化；約有超過150名示威者從華埠孔子大廈走上曼哈頓大橋，另有超過175名示威者從布碌崙市中心走上布碌崙大橋，示威一度堵塞車輛通行。

工會運營經理普羅哈斯卡(Mike Prohaska)表示，「我們給州長霍楚(Kathy Hochul)和州議會的信息很簡單：把這件事辦成，這個將給大量不在工會的無證客建築工人帶來福利。」

市公益維護人、州長參選人威廉姆斯(Jumaane Williams)、市主計長蘭德(Brad Lander)等民代到場聲援；威廉姆斯表示，被排除工人基金非常重要，為眾多辛勤工作的民眾提供救命錢，絕對應該永久化；蘭德表示，州府此前受到巨額聯邦撥款，而且稅收也有所增加，霍楚此前已經確認有數十億元資金尚未分配。

州長辦公室隨後發表聲明稱，州府和勞工廳已經分發超過20億元用於被排除工人基金，而且在州府此前提出的2160億元新財年預算中，有20億元疫情恢復救濟資金尚未分配；「州長將繼續和州議會、社區機構及維權人士合作，支持移民社區和疫情中受害的民眾。」