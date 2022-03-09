「強烈建議」戴口罩 華裔校長挨批霸凌

紐約市取消五歲以上學生的公校口罩令，但仍有很多家長選擇讓孩子繼續戴口罩上學。(美聯社)

市長亞當斯 (Eric Adams)已解除五歲以上公校學生的口罩 令，但一名布碌崙(布魯克林)華裔校長日前電郵給家長，「強烈建議」學生繼續戴口罩，引起不滿；亞當斯將剝奪家長選擇權的行為視為校方「行政霸凌」(Bullying)，指出校方不該干預家長的決定。

根據市府目前的規定，就讀幼稚園至12年級的學生可按照自身意願選擇是否戴口罩上學，但二至四歲的幼童則仍需戴口罩。

消息一出，位於布碌崙北區的一所初中「布魯克林合作研究中心」(Brooklyn Collaborative Studies)的華裔校長陳Priscilla電郵給家長，她在信中提到，「儘管公校口罩令取消，但我們仍『強烈建議』學生和教職員繼續戴口罩，以保障大家的健康。」

不少家長認為校方濫用職權，剝奪了家長讓孩子戴口罩的選擇權，「這樣的訊息並沒有給學生任何選擇」；位於曼哈頓的毕肯高中(Beacon High School)校長史密斯(Brady Smith)，也和陳Priscilla一樣，限制了學生不戴口罩的權利，由任課老師決定是否要戴口罩。

「雖然教師無法在班上推行口罩令，但他們可以請求學生戴口罩，因為很多人家中都還有身體虛弱的親人」，史密斯表示；然而不少學生卻投訴因此感到壓力，一名學生表示，「我的歷史老師叫我們繼續戴口罩，他在製造一種社會壓力，我不認為這是對的。」

「我們不會霸凌這些學生」，亞當斯針對以上學校做法做出回應，表示解除口罩令的規定來自市長和市教育總監 ，學生和他們的家庭能自主做出選擇，校方或行政人員沒有干涉的理由；「全市有上萬名老師，每人都想要自己的政策是不可能的事」，他說將聯合市教育總監班克斯(David Banks)規畫相關細則。

市教育局發言人表示，戴不戴口罩的決定應完全由學生、家長和教職工來決定，無論是怎樣的決定，都該受到尊重。