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Omicron亞種病毒 占紐約州新病例1成

記者和釗宇／紐約報導
數據顯示，Omicron變種病毒的一個亞種BA.2正在侵襲紐約州，目前已占新增病例的十分之一。（州長辦公室提供）
數據顯示，Omicron變種病毒的一個亞種BA.2正在侵襲紐約州，目前已占新增病例的十分之一。（州長辦公室提供）

紐約疫情持續降溫，州府市府已取消部分防疫規定；但最新數據顯示，Omicron變種病毒的一個亞種BA.2正在侵袭紐約州，該變種病毒傳播速度更快，目前已占新增病例的十分之一，但絕對數量較少；專家目前尚不確定新變種病毒是否可能導致疫情反覆，但未接種疫苗和補強針的民眾感染風險仍較大，需提防。

根據州衛生廳的數據，BA.2變種病毒在紐約州的占比每兩周就會翻倍，現在已占全州新增病例的十分之一，聯邦疾病防治中心(CDC)紐約和新州的數據也證明了這一點；根據世衛組織(WHO)的信息，該變種病毒的傳播速度比原型Omicron變種病毒快30%，毒性則跟Omicron變種病毒相同。

Omicron變種病毒導致紐約州220萬人染疫，創下兩年以來最大規模的疫情，但即便有Omicron變種病毒導致的群體免疫，以及紐約州75%的完全接種率，BA.2變種病毒仍找到生存空間；目前無法確定BA.2變種病毒是否會阻礙紐約州疫後回歸正常之路，但此前BA.2就導致丹麥出現了第二波疫情，英國的新增病例和住院率也有所上升。

一些專家認為，BA.2變種病毒不會對紐約州造成很大傷害，因為紐約州疫苗接種率較高，而且距離上一次疫情時間太短；諾斯維爾醫療系統公衛和流行病首席醫生法波(Bruce Farber)表示，Omicron變種病毒的感染一定程度上可以防止再感染BA.2，因為上次疫情才過去，「人們仍有很好的自然免疫，可以維持三至六個月。」

不過也有一些專家擔憂BA.2給未接種的兒童和未接種補強針的人造成傷害，目前全州只有33%民眾接種了補強針，五至12歲兒童的接種率也不到40%。

根據州府數據，全州7日新增新冠肺炎病例1060例，檢測陽性率為1.57%，已連續12天低於2%，七天平均陽性率為1.51%；同時，全州住院人數、ICU住院人數、插管治療人數均繼續下降，新增死亡17人；其中，紐約市新增393例新增病例，七天平均檢測陽性率1.02%。

州長霍楚(Kathy Hochul)8日表示，儘管疫情降溫，民眾仍須保持警惕，家長和監護人應盡快與兒醫聯繫，為適齡兒童接種。

變種病毒 疫情 紐約州

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