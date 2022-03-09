延長市長公校控制權 亞當斯促兌現州長承諾
紐約市長亞當斯(Eric Adams)與市教育總監班克斯(David Banks)8日敦促州議會，兌現州長霍楚(Kathy Hochul)延長市長對公校控制權至四年的承諾，並保證若該政策在6月州府審核順利通過，市府一定會加強同家長和社區的合作，積極聽取各方意見，更好地管理公校系統。
亞當斯在母校貝賽高中(Bayside High School)舉行記者會，「我在這裡上學時，公校由社區委員會管理，這種模式給學生時代的我造成許多學習障礙，而由市長管理後，母校去年因此獲得160萬元基金」。亞當斯強調市長對公校的治理，帶來了更高的畢業率、大幅增長的學前教育系統，以及對疫情的快速應對。
「我們讚揚州長向我們傳遞的積極信號，即認同紐約市需要將市長對公校的控制權延長至四年，這個決議應該納入州府預算。」亞當斯表示，市長負責管理城市中服務成年人的機構，那麼更應該對服務兒童、青少年的機構負起責任，「如果我們管理不當，那再取消我們的權力也不遲」。
紐約市市長掌管著全美最大的公校系統，這一由前市長彭博(Mike Bloomberg)提議的延續多年的法案，將於今年6月到期；上一次申請延期是前市長白思豪當政時的2019年，因為前州長葛謨的反對，白思豪只獲得了一年的控制權，後因為民主黨在參議會爭取，才拿到三年延期。
「如果市長對紐約公校的控制權可以順利延長，我們會同家長進行更加密切的合作，將家長們加入公校管理的領導隊伍中，提升他們在公校政策決策過程中的參與度(parents engagement)。」亞當斯表示，希望獲得四年的公校控制權而不是兩年，是因為飽受疫情破壞的公校系統需要穩定的重建指導，兩年的時間太過倉促和不穩定了，不利於市府各單位和市教育局配合進行疫後教育系統修復。
教師聯合工會(UFT)對現行制度提出質疑，認為需要「必要的制衡」，「我們會從現在開始直到6月30日州議會做決斷前，不斷給立法者施壓。」教師聯合工會在聲明中表示。
州長霍楚1月宣布要延長亞當斯對紐約市公校系統的控制權至四年後，遭到各方質疑。州議會3月4日舉辦公聽會，市教育總監班克斯代替亞當斯接受了來自州參、眾議會教育委員會等的質詢，劉醇逸等州議員表示，會議審核的是「市長對公校控制權」而不是「教育總監對公校控制權」，對亞當斯簡短發言就匆匆離場的做法感到失望。州議會將於6月30日做出決定。
上一則
將失投票資格？4.4萬選民接錯誤通知
下一則
FB留言