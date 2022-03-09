延長市長公校控制權 亞當斯促兌現州長承諾

紐約市長亞當斯與市教育總監班克斯敦促州議會兌現州長要延長市長對公校控制權的承諾。（市長辦公室提供）

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)與市教育總監 班克斯(David Banks)8日敦促州議會，兌現州長霍楚(Kathy Hochul)延長市長對公校 控制權至四年的承諾，並保證若該政策在6月州府審核順利通過，市府一定會加強同家長和社區的合作，積極聽取各方意見，更好地管理公校系統。

亞當斯在母校貝賽高中(Bayside High School)舉行記者會，「我在這裡上學時，公校由社區委員會管理，這種模式給學生時代的我造成許多學習障礙，而由市長管理後，母校去年因此獲得160萬元基金」。亞當斯強調市長對公校的治理，帶來了更高的畢業率、大幅增長的學前教育系統，以及對疫情的快速應對。

「我們讚揚州長向我們傳遞的積極信號，即認同紐約市需要將市長對公校的控制權延長至四年，這個決議應該納入州府預算。」亞當斯表示，市長負責管理城市中服務成年人的機構，那麼更應該對服務兒童、青少年的機構負起責任，「如果我們管理不當，那再取消我們的權力也不遲」。

紐約市市長掌管著全美最大的公校系統，這一由前市長彭博(Mike Bloomberg)提議的延續多年的法案，將於今年6月到期；上一次申請延期是前市長白思豪當政時的2019年，因為前州長葛謨的反對，白思豪只獲得了一年的控制權，後因為民主黨在參議會爭取，才拿到三年延期。

「如果市長對紐約公校的控制權可以順利延長，我們會同家長進行更加密切的合作，將家長們加入公校管理的領導隊伍中，提升他們在公校政策決策過程中的參與度(parents engagement)。」亞當斯表示，希望獲得四年的公校控制權而不是兩年，是因為飽受疫情破壞的公校系統需要穩定的重建指導，兩年的時間太過倉促和不穩定了，不利於市府各單位和市教育局配合進行疫後教育系統修復。

教師聯合工會(UFT)對現行制度提出質疑，認為需要「必要的制衡」，「我們會從現在開始直到6月30日州議會做決斷前，不斷給立法者施壓。」教師聯合工會在聲明中表示。

州長霍楚1月宣布要延長亞當斯對紐約市公校系統的控制權至四年後，遭到各方質疑。州議會3月4日舉辦公聽會，市教育總監班克斯代替亞當斯接受了來自州參、眾議會教育委員會等的質詢，劉醇逸等州議員表示，會議審核的是「市長對公校控制權」而不是「教育總監對公校控制權」，對亞當斯簡短發言就匆匆離場的做法感到失望。州議會將於6月30日做出決定。