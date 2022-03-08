多數仇恨犯罪指控定罪前撤銷 亞當斯：令人不安

紐約市針對亞裔的仇恨犯罪增多，但大多數仇恨犯罪的指控在定罪前就被撤銷；圖為警方在偵辦案件。(歐新社)

新冠疫情爆發後，紐約市 針對亞裔 的仇恨犯罪 增多，儘管市府發誓要打擊仇恨犯罪，包括前市長白思豪(Bill de Blasio)展開打擊運動，和曼哈頓地區檢察官最近將攻擊亞裔婦女的白人遊民扎榮茨(Steven Zajonc)拘捕歸案，但事實上對仇恨犯罪卻較少定罪，大多數仇恨犯罪的指控在定罪前就被撤銷。

州司法部門的資料顯示，許多人雖然被控仇恨犯罪，卻是可以豁免的青少年和有精神疾病的人。而且不同的區對仇恨犯罪的處理也有很大差異，檢方即使蒐集到大量證據，在達成認罪協議的辯論期間也會被撤銷，紐約市2015至2020年對仇恨犯罪執行拘捕569起，最終被定罪的只占15%，其中曼哈頓被定罪的約23%，而布朗士區僅為1%。布朗士地區檢察官達塞·克拉克(Darcel Clark)2016年上任以來至2020年，全區共執行仇恨犯罪拘捕92起，只有一起被定罪。

2015至2020年間，布碌崙執行仇恨犯罪拘捕173起，最終被定罪30人；皇后區拘捕110起，15人被定罪；史泰登島拘捕30起，三人被定罪。檢方和仇恨犯罪問題專家認為，仇恨犯罪的拘捕人數與最終被定罪的差異顯著，說明很難對仇恨犯罪的人提出作案動機的指控，政治人物發誓要打擊仇恨犯罪和提出作案動機是兩回事。

布朗士區檢察官辦公室2015至2020年起訴85起仇恨犯罪，其中35起達成認罪協議；檢察官辦公室表示，許多仇恨犯罪是涉及青少年和精神疾病患者，但動機不一定是偏見或仇恨。

紐約2000年成為全國第44個州進行立法，規定要懲處以種族、性別、宗教、殘障和性取向等為由的仇恨犯罪，時任州長柏德基(George Pataki)當年10月簽署時表示，必須特別重視仇恨犯罪問題，因為對社會的破壞力大。

紐約對仇恨犯罪有60多項具體規定，包括威脅他人和擁有生化武器。而且紐約的法律規定，對仇恨犯罪的指控和量刑都要罪加一等，如D級重罪升為C級，A級輕罪升為E級重罪，最低和最高的量刑也要增加年限。紐約市2015至2020年拘捕的嚴重仇恨犯罪嫌犯中，19%最終被定為重罪。

亞美聯盟(Asian American Federation)的韓裔執行長姚久安(Jo-Ann Yoo)表示，紐約市2021年針對亞裔的仇恨犯罪增加了四倍，令人擔憂。她說，亞裔社區期待得到民選官員和執法部門的支持，認真對待亞裔的投訴。

市警局的仇恨犯罪特別行動組上月更換了負責人，市長亞當斯表示，市府和執法部門近年來對仇恨犯罪的投訴應對不足。他說：「多年來，我們總是很不情願地正視仇恨犯罪問題，我不是擔心我們要刻意隱瞞仇恨犯罪的數量，而是只有正視才能解決問題。」亞當斯提到一名韓國外交官最近在曼哈頓被人無端打臉，但最初未能作為仇恨犯罪進行調查，令人感到不安。