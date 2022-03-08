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城區監獄取代雷克島…亞當斯接燙手山芋

編譯周芳苑／綜合7日電
市長亞當斯如何延續前任白思豪在四大行政區建造城區監獄的計畫，受到市民關注；圖為維權人士在雷克島監獄前示威。(Getty Images)
市長亞當斯如何延續前任白思豪在四大行政區建造城區監獄的計畫，受到市民關注；圖為維權人士在雷克島監獄前示威。(Getty Images)

在紐約市民對紐約市犯罪率激增憤怒之下，市長亞當斯(Eric Adams)如何延續前任白思豪(Bill de Blasio)在四大行政區建造城區監獄以取代雷克島監獄(Rikers Island complex)的話題，一直備受關注，成了他的燙手山芋。

曼哈頓華埠及下城的新任市議員馬泰 (Christopher Marte)，日前在就職典禮上聲稱已說服亞當斯反對在華埠建設「摩天監獄」(mega jail)，他說日前會見市長及其團隊，提出不在華埠設監獄的理由，贏得市長支持。

一位參加馬泰就職典禮的消息人士，對馬泰稱亞當斯反對監獄之說感到震驚。

2019年，前市長白思豪(Bill de Blasio)和多位目前不在位的市議會成員批准關閉雷克島監獄、在四大行政區設社區監獄，當時未爆發新冠疫情、全市犯罪率也相對較低。

這四所新監獄地點分別是紐約市警(NYPD)布朗士區拖車場舊址、秋園(Kew Gardens)已關閉的皇后區拘留中心(Queens Detention Center)、布隆丘(Boerum Hill) 的布碌崙拘留中心(Brooklyn Detention Complex)及華埠的曼哈頓拘留中心(Manhattan Detention Complex)現址。

針對馬泰的說法，亞當斯辦公室謹慎聲明，稱雷克島監獄關閉計畫是由前任白思豪提出；亞當斯發言人利維(Fabien Levy)說，新團隊上任前，市府便開始推動設立曼哈頓拘留中心(Manhattan Detention Complex)計畫，是2027年關閉雷克島監獄承諾的一部分，將在各行政區設四個現代化監獄。

馬泰否認他曾宣稱亞當斯反對在華埠建監獄，他自稱被誤解了，稱亞當斯尚未決定，但正聽取社區意見；馬泰不忘補充說，「很高興市長聽取我的意見。」

社區保護聯盟(Community Preservation Coalition)背後的皇后區社區人士正在推動電話和簡訊宣導，敦促市議會成員和市長考慮讓雷克島監獄綜合區現代化、取消四個社區監獄計畫。

該聯盟稱，這個替代案可減少累犯、並為占監獄拘留者49%的精神病患者提供專業治療，值得考慮。

一位皇后區警察說，皇后區秋園有頑固反對派，一旦政府支持建造監獄，將反對到底。

監獄 亞當斯 華埠

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