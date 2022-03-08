亞當斯：五歲以下幼兒摘口罩…別急

市長亞當斯表示，五歲以下兒童的口罩令最終肯定會取消，不能急於一時。（市長辦公室提供）

紐約市公校口罩 令7日解除，但五歲以下幼兒仍須在校戴口罩，引起家長質疑，一些家長甚至計畫對市府發起訴訟；市長亞當斯 (Eric Adams)7日回應稱，市府是根據公衛專家的建議做出的決定，但五歲以下兒童的口罩令最終肯定會取消。

亞當斯當日接受NY1採訪時表示，將公校室內口罩令一下子全部取消是不負責任的，「我並不是要幼兒所有的在校時間都戴口罩，但他們在室內場所距離較近，而且沒有接種疫苗，數據顯示低齡兒童的住院率最高，我們不要急於一時。」

亞當斯說，市府將緊密關注五歲以上學生口罩令取消後是否有疫情 反彈，隨後再決定是否取消五歲以下兒童的口罩令；雖然他並未表明何時會做出決定，但亞當斯說幼兒口罩令最終一定會取消；「我們現在正以一種安全的方式取消防疫限制，因為我不希望封城，也不希望危害兒童；我們最終將達到不戴口罩的目標，我們先看看幼稚園至12年級口罩令取消是否會引起疫情反彈，再來決定幼兒口罩的問題。」

當亞當斯被問到，如果五歲以下兒童詢問為何哥哥姐姐可以不戴口罩去上學，家長該如何回應時，亞當斯說，「你的哥哥姐姐有時候就是要首先嘗試，確保安全之後再輪到你。」

7日也是紐約市取消「紐約之鑰」(Key to NYC)倡議的日子，市民進入餐館、酒吧、健身房和其他室內公共場所不再需要出示接種證明；亞當斯表示，這些防疫措施的取消，標誌著紐約市正在從疫情中恢復過來，「新冠疫情的確綁架了這座城市，給我們造成傷害，現在是時候讓市民再次抓住機會，享受他們的城市。」