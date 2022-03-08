公校解除口罩令 華人家長謹慎

紐約教師聯合工會主席穆格魯表示，公校將尊重個人意願，所有仍希望戴口罩的學生和教職員工，應繼續戴口罩。（記者和釗宇／攝影）

公校口罩 令7日解除，學前班至12年級的學生將無需再在室內配戴口罩，五歲以下尚不符合接種條件的兒童，則必須繼續戴口罩；不過，以亞裔學生為主的下東城雙文學校，絕大多數學生仍戴著口罩，華裔家長普遍表示對疫情 依然擔憂；紐約教師聯合工會(UFT)主席穆格魯(Michael Mulgrew)表示，公校將尊重個人意願，所有仍希望戴口罩的學生和教職員工，應繼續戴口罩。

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華裔家長任濱的兩個孩子都在雙文學校上學，她表示，儘管公校口罩令已經取消，但仍然會讓孩子繼續戴口罩上學，「我的小女兒只有四歲，正在上學前班，她還沒有資格打疫苗，因此按照政策必須戴口罩；大兒子上三年級，雖然已經打了疫苗，可以不戴口罩，我也會讓他繼續戴口罩。」

任濱說，疫苗作用不大，即使打了疫苗，也一樣會被傳染，「我們一家老人孩子都住在一起，大兒子因為在學校沒戴口罩被感染，小女兒就會遭殃，老人也有危險。」

不過她表示，對雙文學校的防疫有信心，「學校沒有出現大規模疫情，只要出現病例就會隔離，目前為止我覺得挺安全；這所學校華裔學生很多，防護意識比較強。」

華裔家長黃女士也表示，對目前的疫情不太放心，儘管孩子已打疫苗，仍然會讓孩子繼續在校戴口罩，「我的孩子一個在上四歲學前班，另一個上一年級，戴口罩放心一點。」華裔家長李太太則說，現在疫情仍未結束，戴口罩對自己是一種保護；另一位家長武女士表示，會繼續讓孩子戴口罩一段時間，「因為疫情可能會一直反覆。」

雙文學校校長卡賓諾夫(Jeremy Kabinoff)表示，按照規定，學校也不再要求教職員工繼續戴口罩，但願意戴口罩的老師可以繼續戴，一切尊重個人意願。

該校信息技術課老師多內西克(Brian Dornicik)說，「我認為最重要的是尊重個人選擇，我個人雖然不想戴口罩，但我要教好幾個班級的課，家裡也有老人患癌症，所以我上課會繼續戴口罩；每個人的情況不一樣，我認為大多數學生會繼續戴口罩。」

UFT主席穆格魯說，疫情期間學校教職員工堅持戴口罩，為校園防疫做出巨大貢獻；「一些老師可能擔心學生不戴口罩會導致疫情傳播，有擔心的教師可以繼續戴口罩，我們尊重個人選擇；我們也將確保每個學校有足夠的KN95口罩，同時也將嚴密監控每個學校的疫情狀況；我們應該有信心，疫情不可能突然結束，現在屬於過渡期，還需要有一些防護措施。」

穆格魯還說，公校的檢測工作將繼續進行，UFT將和市府合作，確保每個學校有足夠的檢測資源；「目前公校的陽性率依然很低，下月春假結束後，我們將嚴密關注疫情發展，一般來說假期結束返校可能出現病例增長。」