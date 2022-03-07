華埠紀念李尤娜花壇又被毀 社區擬設永久悼念地

李尤娜生前影像。(取自籌款網頁)

遭非洲裔遊民 納許(Assamad Nash)尾隨入室殺害的亞裔 女子李尤娜(Christina Yuna Lee，音譯)遇難僅僅三周，民眾設在華埠 李士提街(Chrystie St.)的悼念壇日前再次被毀壞，目前已經恢復原狀；李尤娜的房東說，本周將為李尤娜搭建永久性的紀念花壇。

紐約郵報報導，李尤娜之前的房東陳布萊恩(Brian Chin)分享的視頻顯示，3日晚，一位憤怒的路人暴力踩踏李尤娜的悼念壇，物件被踢飛到街道上；陳布萊恩說，市警局目前正在將這起破壞事件作為可能的仇恨犯罪進行調查。

李尤娜的悼念壇2月16日時就遭人毀壞，不但蠟燭被人摔碎，譴責仇恨亞裔犯罪的標語也遭撕碎；陳布萊恩表示，距離李尤娜遇難還僅三周時間，現在華埠社區仍然在哀悼之中，「現在仍有人每天給李尤娜的悼念壇送花、點蠟燭，看到悼念壇這樣一再被肆意毀壞，讓我感到非常憤怒和悲傷，不敢相信這種事情仍會發生。」

陳布萊恩說，華埠社區計畫本周為李尤娜安裝一個「永久性的花壇」，以寄託哀思，「我們不會讓她的遺產和回憶被毀壞；無論有些人對我們亞裔的恨意有多深，我們都將繼續把自己建設地更強大、更堅韌，彰顯亞裔社區的耐力。」

陳布萊恩還表達了對市府的不滿，認為市府是把華埠當做垃圾場，用來安置遊民和心理疾病人士，而這些人經常有暴力行為；他批評市府在格蘭街(Grand St)新設遊民所的計畫，這裡距離李尤娜被害地點僅有一條街，「市府應該對處理心理疾病暴力犯罪問題的政策進行徹底轉變，但現在市府做事的方式只會造成更多的攻擊和死亡。」

李尤娜2月13日凌晨乘坐網約車到達住所外，用鑰匙打開公寓大門入內，在身後大門完全關閉前，非洲裔遊民納許(Assamad Nash)藉機尾隨，隨後強行進入李尤娜位於六層的住所，其屍體被發現時上身赤裸，身上的刀口有40多處；檢方稱納許「有性犯罪動機」。