史島失蹤華男 海灘尋獲遺體…疑意外身亡

史泰登島失蹤華男馬國平的遺體被尋獲，警方曾連續多日出警尋找。(取自市警122分局推特)

史泰登島 失蹤多日的69歲華裔男子馬國平(Guo-Ping Ma，音譯，前譯馬佳平)的遺體5日被警方尋獲，警方表示是在他失蹤的地方—新月海灘(Crescent Beach)公園對面的沙灘上發現了他的遺體，初步判斷為意外身亡，具體死因還有待法醫確定。

家人說，馬國平平時早上5時30分離開家，到家附近的新月海灘公園散步，從家裡到公園步行只有五分鐘；2日一早，他也是差不多時間出門，所以家人並未感到奇怪，直到他到了該回家的時間卻不回家，左等右等不見人，家人急忙四處找人，但不見蹤影，最後報警求助。

轄區市警122分局在2日當及3日上午組織警員對新月海灘公園及周邊社区進行了大規模搜尋，都沒有發現馬國平的蹤影；警方還動用了警犬，但也無功而返。

因為馬國平從布碌崙 (布魯克林)搬到史泰登島才幾個月，當時他的家人認為，馬國平有可能坐上公園附近的公車，回到布碌崙了，於是他們又通過警方和各種社群媒體 ，在布碌崙尋找老人的下落，結果仍是一無所獲。

馬國平失蹤案牽動著華社許多人的心，因為他未患失智症，所以失蹤更讓人覺得蹊蹺。

新月海灘公園所處的地方正好是一個海灣的收口處，連續數日的尋找沒有結果，馬國平家人更為焦急，開始有了比較壞的猜測；親友们5日除了繼續駕車在島上尋找，還跑到新月海灘公園所處海灣對面的海灘尋找，他們向海灘上的行人出示照片，打聽是否見過此人。

據說，有一名正在沙灘鍛鍊的人見到照片後一臉異樣，但卻沒說什麼；據信，這人最終向警方報案說，在沙灘上發現一具屍體。警方很快趕到現場，馬國平的親也聞訊趕到，發現沙灘上的屍體正是失蹤多日的馬國平，當時他還穿著失蹤時的服裝，臉朝下躺在海灘上，被當場宣布死亡。

據馬國平的親友介紹，他們猜測，很有可能事發時老人離海邊太近，遇到意外，跌倒在海灘上失去知覺，最後被冰冷的海水捲走，死因有待屍檢報告才有定論。