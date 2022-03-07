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仇亞犯罪激增 新生代亞裔議員與華社政治訴求有別

記者鄭怡嫣／紐約報導
聯邦、州和市的亞裔民選官員，此前在紐約參加反對仇恨亞裔集會。(美聯社)
聯邦、州和市的亞裔民選官員，此前在紐約參加反對仇恨亞裔集會。(美聯社)

自新冠疫情以來，仇恨亞裔事件在全市激增，然而，對於如何打擊仇恨犯罪及相關的保釋法改革、新建遊民所等議題，進步派、自由派的新生代亞裔議員及團體組織，與趨於中間或保守派的傳統亞裔及華人社區、商會、機構間卻未能達成一致，二者的政治訴求、意識形態及文化背景割裂，難以以亞裔族群之名形成利益共同體，圍攏在同一股政治力量下。

因應激增的仇視亞裔犯罪，傳統亞裔及華人社區組織、商會、以及社區中的長者及新移民等，都要求更嚴厲的執法及刑事問責制度，呼籲在街道部署更多巡警，敦促議員廢除或修改寬宥輕罪罪犯的保釋新法，採取實際行動而非空談。

歷史最悠久的華人社區組織之一、紐約中華公所前主席于金山表示，亞裔活在恐懼之中，亞裔女性及長者都在付出代價，市長亞當斯(Eric Adams)應增派更多制服警員、推動州議會修改保釋法，「我們不在乎你們所謂的『社會實驗』，我們需要讓社區重回安全」

另一方面，根據紐約時報報導，五位新生代亞裔議員在去年的市議會選舉中獲勝，2020年的州議會選舉也首次見證兩位南亞裔議員當選，亞裔的政治參與度及代表性都在顯著增加，但大多數議員屬進步及自由派，他們的政治訴求與傳統亞裔社群或多或少存在割裂，反對部署更多警察，支持更柔性、修復式的司法體系及政策，主張通過改善針對遊民及精神疾病的服務從而使社區更安全。

新當選的皇后區韓裔市議員黃茱莉(Julie Won，音譯)就曾表示，最近的暴力行為表明更多的警察及更嚴厲的執法並不能解決問題，「遇害後把罪犯關起來，真的有幫助嗎？還是說，預防何長期解決導致暴力犯罪的原因更有意義？」。

華裔州參議員劉醇逸也表示，犯罪率上升及保釋新法二者之間並沒有據實的聯繫，要求改革保釋法只能說明仇亞襲擊正在震動亞裔社區，「當民眾害怕時，會因需要得到保護及應對方針而做出可能草率的結論」。

為解決仇亞犯罪及歧視問題，市長亞當斯與亞裔社區領袖、議員、組織機構等已召開數次會議，最近一次於上月28日舉辦的圓桌會議，不少與會者觀察到，亞裔不同群體及組織間對於治理犯罪的分歧顯而易見，中間及保守派領袖，更親和市長「溫和派」的身份以及誓言將嚴厲打擊犯罪的作派。

亞美聯盟(Asian American Federation)行政總監、韓裔姚久安(Jo-Ann Yoo)表示，亞裔社區有一半民眾不信任警察，但另一半的民眾則希望每位亞裔都能由警察保護；華策會總裁及首席執行官何永康表示，亞裔社區進入了參政的成熟階段，對於州府、市府政策有自己的看法，一些時候，亞裔社區內部的看法並不一致，也並不同意亞裔民意代表們的立場。

民主黨治下的保釋新法及寬鬆的執法，也使得更多亞裔投向了共和黨，剛剛在3月初結束的紐約州共和黨代表大會，首次成立了「紐約共和黨亞裔決策委員會」(NYGOP Asian Caucus)；曾代表共和黨競選州參議員的鄭永佳表示，亞裔應該加入共和黨，因為在治理犯罪方面，共和黨不支持保釋金改革，希望收緊保釋制度，給法官更大的自由裁量權，同時也將增加警局資金；「這些都是我們亞裔社區一直支持的基本價值」。

但無論是共和黨還是民主黨，進步派還是保守派，都支持將亞裔歷史納入教科書，加強身分文化的教育與宣導，從而減少亞裔「他者」的身分、對於亞裔的刻板印象及隱性偏見。

新冠疫情爆發以來，仇恨亞裔事件在紐約市激增，亞裔社區發起多次示威活動。(Gett...
新冠疫情爆發以來，仇恨亞裔事件在紐約市激增，亞裔社區發起多次示威活動。(Getty Images)

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