紐約單日新增確診降至百人以下 百老匯仍須戴罩至4.30

根據紐約市府的數據，全市日新增新冠病例數已經降至100人以下。（市長辦公室提供）

最新數據顯示，紐約州單日新冠檢測 陽性率已連續十天低於2%，5日創下去年7月18日以來新低；而根據紐約市 府的數據，全市日新增新冠病例數已降至100人以下；不過，百老匯 劇院仍然要求觀眾戴口罩到4月底，在此之前觀眾入場仍須出示新冠疫苗接種證明。

百老匯劇院仍然要求觀眾戴口罩到4月底，在此之前觀眾入場仍須出示疫苗接種證明。（路透）

根據州府數據，全州5日新增病例1566例，單日檢測陽性率為1.36%，連續十日低於2%，創下去年7月18日以來新低，七天平均檢測陽性率為1.56%，住院人數、ICU住院人數和插管治療人數持續下降，新增死亡僅12人；同時，紐約市的七天平均檢測陽性率已經降至1.03%，為全州十大地區中最低。

市府數據顯示，全市4日僅新增72例新冠肺炎病例，為去年6月28日以來新低，七天平均新冠住院人數已經降至25人；目前，全市新冠疫苗的完全接種率已經達到77%，而疫苗能夠防止感染重症。

在2月23日到3月1日當周，全市各郵遞區號的七天平均檢測陽性率均已降至5%以下，陽性率在4%以上的郵遞區號僅剩兩個，為皇后區的微風點(Breezy Point，11697)和小頸(Little Neck，11004)；同時，布碌崙(布魯克林)威廉斯堡(Williamsburg)上周新增病例87例，全市最多，全市有14個郵遞區號上周新增病例不到三人。

由於疫情緩解，紐約市宣布從7日起解除公校口罩令，並且不再要求進入室內公共場所的來客出示接種證明；不過，百老匯劇院仍然要求觀眾繼續戴口罩至4月30日，在此之前觀眾進入時也仍須出示接種證明。

百老匯劇院聯盟總裁聖馬丁(Charlotte St. Martin)表示，百老匯劇院預計到4月1日更新防疫規定，「我們每周都會商討防疫規定，目前不會對當下規定作出修改。」

數據顯示，百老匯的防疫規定並未導致票房降低，上周百老匯票房收入增長5%，增至2300萬元，上座率達到92%。