我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#16：停火還殺人的敘利亞戰術與傭兵疑雲？

川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄

紐約單日新增確診降至百人以下 百老匯仍須戴罩至4.30

記者和釗宇╱紐約報導
根據紐約市府的數據，全市日新增新冠病例數已經降至100人以下。（市長辦公室提供）
根據紐約市府的數據，全市日新增新冠病例數已經降至100人以下。（市長辦公室提供）

最新數據顯示，紐約州單日新冠檢測陽性率已連續十天低於2%，5日創下去年7月18日以來新低；而根據紐約市府的數據，全市日新增新冠病例數已降至100人以下；不過，百老匯劇院仍然要求觀眾戴口罩到4月底，在此之前觀眾入場仍須出示新冠疫苗接種證明。

百老匯劇院仍然要求觀眾戴口罩到4月底，在此之前觀眾入場仍須出示疫苗接種證明。（路...
百老匯劇院仍然要求觀眾戴口罩到4月底，在此之前觀眾入場仍須出示疫苗接種證明。（路透）

根據州府數據，全州5日新增病例1566例，單日檢測陽性率為1.36%，連續十日低於2%，創下去年7月18日以來新低，七天平均檢測陽性率為1.56%，住院人數、ICU住院人數和插管治療人數持續下降，新增死亡僅12人；同時，紐約市的七天平均檢測陽性率已經降至1.03%，為全州十大地區中最低。

市府數據顯示，全市4日僅新增72例新冠肺炎病例，為去年6月28日以來新低，七天平均新冠住院人數已經降至25人；目前，全市新冠疫苗的完全接種率已經達到77%，而疫苗能夠防止感染重症。

在2月23日到3月1日當周，全市各郵遞區號的七天平均檢測陽性率均已降至5%以下，陽性率在4%以上的郵遞區號僅剩兩個，為皇后區的微風點(Breezy Point，11697)和小頸(Little Neck，11004)；同時，布碌崙(布魯克林)威廉斯堡(Williamsburg)上周新增病例87例，全市最多，全市有14個郵遞區號上周新增病例不到三人。

由於疫情緩解，紐約市宣布從7日起解除公校口罩令，並且不再要求進入室內公共場所的來客出示接種證明；不過，百老匯劇院仍然要求觀眾繼續戴口罩至4月30日，在此之前觀眾進入時也仍須出示接種證明。

百老匯劇院聯盟總裁聖馬丁(Charlotte St. Martin)表示，百老匯劇院預計到4月1日更新防疫規定，「我們每周都會商討防疫規定，目前不會對當下規定作出修改。」

數據顯示，百老匯的防疫規定並未導致票房降低，上周百老匯票房收入增長5%，增至2300萬元，上座率達到92%。

百老匯 檢測 紐約市

上一則

曾釀公寓大火17死悲劇 州議員：提高電暖氣安全

下一則

曲怡文參選州參議員 台山聯誼會等華人社團背書

延伸閱讀

被控在紐約地鐵站刺傷2女 嫌犯落網

被控在紐約地鐵站刺傷2女 嫌犯落網
跨學科研習+創業媒合 紐約皇后學院設新商學院

跨學科研習+創業媒合 紐約皇后學院設新商學院
紐約鬆綁 7日起不查疫苗卡、公校解除口罩令

紐約鬆綁 7日起不查疫苗卡、公校解除口罩令
世界日報回饋讀者 分享貼文就可抽獅子王、阿拉丁票券

世界日報回饋讀者 分享貼文就可抽獅子王、阿拉丁票券
俄挺普亭藝文人士翻黑 莫斯科大劇院英國演出取消

俄挺普亭藝文人士翻黑 莫斯科大劇院英國演出取消

熱門新聞

兩小時內曼哈頓南區街頭連傷7亞女，白人男子遭市警通緝。圖/市警提供

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

2022-03-02 09:40
布碌崙街頭一購物車內出現無頭女性軀幹。資料照。(記者胡聲橋/攝影)

無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍

2022-03-03 13:02
紐約大學學生頻遭攻擊，四起案件中三起受害者為亞裔。(記者張晨／攝影)

紐大學生頻遭攻擊 4受害者中3人為亞裔

2022-03-06 15:26
馬桂英與丈夫高戰新。(取自Go Fund Me網站)

紐約遭遊民石頭砸昏華婦馬桂英離世 兒趕來美參加告別式

2022-02-28 12:55
凱茲(右一)宣布，四名法拉盛和貝賽居民因涉嫌在家中私藏27把幽靈槍，被捕控罪。（皇后區地區檢察官辦公室提供）

私藏27把幽靈槍 紐約法拉盛、貝賽4嫌被捕恐囚25年

2022-03-04 09:36
高戰新一度不敢相信妻子馬桂英已經死亡，直到她的手越來越白、越來越冷。(取自GoFundMe網站)

馬桂英去世前日狀況良好 家屬難置信

2022-03-01 09:27

超人氣

更多 >
謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發

謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發
烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機

烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機
影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

開戰Day11／烏克蘭馬立波第二度停火再次破局

開戰Day11／烏克蘭馬立波第二度停火再次破局
是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑

是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑