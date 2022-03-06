紐大學生頻遭攻擊 4受害者中3人為亞裔

紐約大學學生頻遭攻擊，四起案件中三起受害者為亞裔。(記者張晨／攝影)

紐約大學 曼哈頓主校區2月發生一系列針對學生的攻擊案件，且四起中的三起受害者為亞裔 ；校方雖已向市警報案且以仇恨犯罪調查，但學生對校園及周邊治安感到擔憂；受害者稱，現在任何一名亞裔學生，都有隨時被攻擊的潛在危險。

該校學生遇襲案件首先由校園報紙「華盛頓廣場新聞」(Washington Square News)報導，紐約大學發言人貝克曼(John Beckman)證實，四名受害者中有三人是亞裔。

其中一名四年級亞裔學生AJ Sun表示，2月15日他在校園裡散步時，一名白人男子超他頭部一側揮拳猛擊，隨即逃逸。

這次襲擊讓他很緊張，他說自己走在校園裡再也不會有安全感了，「現在任何一個在校園裡行走的亞裔學生，都面臨著隨機、且充滿仇恨的被攻擊風險」。

校保安部門向市警報告了攻擊案始末，並認為這三起針對亞裔學生的襲擊是由種族主義引發的，且在某種程度上有關聯，但貝克曼表示，「這目前還不確定」。

「我們希望這些事件立即結束」，紐約大學校園安全副主管沃克(Fountain Walker)本周在給學生的一封電郵中寫道，學校意識到校內亞裔學生現在可能會感到不安，更應團結一致全力支持他們。

但AJ Sun表示，他對學校最初處理他遇襲案件的方式不滿，除記錄下案發經過外，未採取任何行動。

「沒有任何代表聯繫我，詢問我的經歷感受，校方在支持方面的努力如此之少，這讓我非常失望。」他說。

他也將自己的經歷發在社交媒體上，隨後學校態度略有改善，並與相關受害者取得了聯繫；但AJ Sun說，自從他被襲擊以來，暴力攻擊從未停止。

2月27日來自佛州 的白人遊民扎榮茨(Steven Zajonc)在兩小時內不斷對路遇的亞裔受害者肢體攻擊，他的作案範圍就包括紐大校園區域。

目前紐約大學計畫增加校區巡邏，在華盛頓廣場公園(Washington Square Park)周圍增加照明和監控攝影。

沃克在電郵中也指出，校方將嚴肅對待此類案件，「我們已與校安保官員重申了處理學生被攻擊案的重要性，任何形式的犯罪行為，學校都會以最嚴肅、及時、尊重和關心的態度對待」。