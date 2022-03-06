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紐約市交通死亡人數 去年達峰值

記者張晨／紐約報導
市交通致死人數達峰值，維權組織呼籲擺脫州府限制，加強執法。(記者張晨/攝影)
市交通致死人數達峰值，維權組織呼籲擺脫州府限制，加強執法。(記者張晨/攝影)

交通維權團體的新報告顯示，因違規駕駛而造成的交通致死案件數量在2021年達到頂峰，但州府仍在限制執法攝像頭在市內的安裝和執法時段；該團體呼籲州府給予市府自行決定權，設置新限速，安裝使用自動執法設施，以防止超速、闖紅燈和堵塞公車道。

這份由「交通替代」(Transportation Alternatives)發布的名為「自治意味著安全的街道—奧伯尼控制紐約市街道的致命影響」的報告指出，2021年是自2013年以來全市交通死亡人數最多的一年，273人死於交通事故；且2022年到目前為止，交通事故已經造成至少42人死亡，比2021年同期增加了58%。

就違章紀錄而言，2021年也是自2014年以來最多的一年，根據全市五區的紅燈攝像頭紀錄，從2019年最後六個月到2021年最後六個月，闖紅燈的人數增加了50%以上，每天闖紅燈的次數平均為2000次。

報告指出，隨著危險駕駛的增加，紐約市沒有通過擴大管控來應對這一危機，而是被州府限制在150個路口增加更多的執法攝像頭，這是數字僅占五大區1萬3250多個信號路口的1%。

「交通替代」執行總監哈里斯(Danny Harris)表示，不僅攝像頭的安裝數量受到了控制，時間也被限制；2020年有近40%的死亡案件發生在州府要求的關閉攝像頭的時間，攝像頭每晚八小時、周末有48小時不工作，而這加起來已經是半周時間。

他表示，這份報告的出台就是敦促立法機構和州長在交通安全方面給予紐約市自治權，設置新限速，使用自動執法設施，以防止超速、闖紅燈和堵塞公車道，遏制魯莽駕駛。

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