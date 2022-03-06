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布碌崙地檢凶殺部門副局長 謝洲源 鼓勵移民「追逐熱情」

記者顏潔恩／紐約報導
謝洲源升任布碌崙地區檢察官辦公室凶殺案部門副局長。（布碌崙地區檢察官辦公室提供）
謝洲源升任布碌崙地區檢察官辦公室凶殺案部門副局長。（布碌崙地區檢察官辦公室提供）

華裔移民之子謝洲源(Chow Yun Xie)日前升任布碌崙(布魯克林)地區檢察官辦公室凶殺案部門副局長(Homicide Deputy Bureau Chief)，擔任地檢辦公室高層要職；謝洲源接受本報採訪提到，萌生從事法律工作的念頭，源於從小觀看相關的電視影劇，希望成為懲奸除惡、維護正義的司法人員，也鼓勵像他一樣的移民子女，努力尋找人生目標、追逐熱情，一定會有所回報。

現年36歲的謝洲源在布碌崙長大，父母是上海和香港移民，在他小時候於當地經營餐館，經常告訴他「從小就要辛勤工作」，這句話在後來的工作生涯中也一直鼓舞著他；整個學生時期，放學後的謝洲源要到餐館幫忙，當時店裡生意非常忙碌，連複習課業的充足時間都不多。

提到從事法律的契機，他表示愛看中國的法律題材劇集，看見律師在庭內辯駁、將壞人送入獄、正義獲得伸張，這些劇情令他產生興趣，「這可以是一個(職業)機會」；九一一恐襲後餐館的生意慘淡，父母不得已將餐館轉售出去，卻成為一個「不幸中的確幸」，謝洲源這下有了時間與精力入讀法學院，至今依然感概「若不是餐館關門，我不會走上這條路。」

升任凶殺部門副局長，家人都為他感到高興和驕傲，自己肩上的責任更重大，他特別感謝妻子一直以來的支持與犧牲，在家中照顧三名孩子，讓他能在外專心工作，「每個成功男人的背後都有一個偉大的女人，這句話是對的。」

新冠疫情造就的大背景下，凶殺案及槍擊案飆升，他預想到的工作量會很繁重；「凶殺案之所以需嚴謹處理，是因為死去的人再無聲音，而我的工作變得異常重要，我是他們的聲音」，謝洲源說，面對每個案子都會全力以赴，將事實公諸於世。

最後他也鼓勵像他一樣的移民後代，要持續地勇敢追夢，追求自己的人生目標、找到熱情所在，「當我找到以後，我一直很專注地達成目標」，獲得現今的成就。

移民 布碌崙 疫情

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