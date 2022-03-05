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法拉盛圖書館4月中下旬重開

記者張心／紐約報導
孟昭文(右二)、理查茲(右五)、黃敏儀(右三)等，參訪皇后區公共圖書館法拉盛分館的施工情況。（記者張心／攝影）
孟昭文(右二)、理查茲(右五)、黃敏儀(右三)等，參訪皇后區公共圖書館法拉盛分館的施工情況。（記者張心／攝影）

因新冠疫情和故障維修而關閉兩年的皇后區公共圖書館法拉盛分館，將於4月中下旬重新開放，還未完成的維修將轉至夜晚進行，預計2023年12月完全竣工。

皇后區公共圖書館法拉盛分館兩年前因新冠疫情暫時關閉，後僅開放「拿了就走」(To Go Service)服務，部分社區活動和課程轉至線上進行；2021年，該圖書館成為新冠疫苗臨時接種點，之後由於空調系統故障、加裝電梯、升級內部裝潢等原因維修至今。

負責裝修工程的市設計和建築局(Department of Design and Construction，簡稱DDC)局長弗里(Tom Foley)4日帶領國會眾議員孟昭文、皇后區區長理查茲(Donovan Richards)、法拉盛第20選區市議員黃敏儀、前紐約州眾議員楊愛倫(Ellen Young)等，參訪皇后區公共圖書館法拉盛分館的施工情況。

「我們一直很關心究竟什麼時候可以竣工，因為不少居民來辦公室詢問圖書館重開的時間。」黃敏儀表示，作為備受社區需要和關注的公共設施，DDC應該將施工進程更加透明開放，積極和社區溝通進展，「我在去年底當選後，一直在追問建設進度，這次能夠有機會參觀感到很開心，希望全新的圖書館能夠盡快和社區見面。」

弗里表示，該圖書館工程十分耗時，目前為了方便更多的群眾參訪，增設了全新的電梯系統，原有的舊電梯也在進行重新翻修，完成後將以煥然一新的面貌展示，同時也更新了空調與暖氣系統，讓這座每日客流量達到五六千人、被稱為「全美最繁忙的圖書館」可以為所有使用者提供方便。

皇后區公共圖書館執行長沃科特(Dennis Walcott)表示，目前還不確定該館開放的具體時間，但可以確定是在4月中下旬重新開放，未完成的裝修將在夜晚進行，不會影響周圍群眾的生活，「所有工程預計會在2023年12月完全竣工。」

紐約市設計和建築局工程師暫時正在裝修的大廳電梯。（記者張心／攝影）
紐約市設計和建築局工程師暫時正在裝修的大廳電梯。（記者張心／攝影）
皇后區公共圖書館表示，即將於四月中下旬重新開放。（記者張心／攝影）
皇后區公共圖書館表示，即將於四月中下旬重新開放。（記者張心／攝影）

圖書館 皇后區 法拉盛

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