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亞當斯預算案定調 校警續由警局監管

記者顏潔恩／紐約報導
紐約市校警管轄權將繼續由警局掌管。(美聯社)
紐約市校警管轄權將繼續由警局掌管。(美聯社)

前市長白思豪(Bill de blasio)任職期間，曾承諾今年將移除警局對校警的管轄權，交由市教育局自行聘請，該政策一直深陷爭議；市長亞當斯(Eric Adams)近期公布的新預算案中卻出現逆轉，顯示超過5000個校警的職位將繼續由警局管理，至少2026年以前都不會發生變動。

白思豪2020年減少市警預算，同意將校警管轄轉移至本身經費也緊張的市教育局，此舉將造成警員在城市的存在感降低；但這個政策緩慢推行，白思豪執意市府需要兩年時間規畫細則，2022年夏季才能移交管轄權。

白思豪期間也曾透露，從未支持過這項政策，而亞當斯在競選市長時便提出反對；在他上個月16日提出的預算案中，顯示5290個校警職位將繼續由警局監管，至少到2026年前不會有所改變。

由校警組成的Teamsters Local 237工會的主席佛洛伊德(Gregory Floyd)，此前就強烈反對把管轄權交給市教育局，針對亞當斯的新做法感到解脫，「我們覺得他做出了正確的決定」；但此舉也讓支持轉讓的倡導者感到不滿，認為應給當局一次機會，譴責市府不經討論就扼殺計畫。

紐約公民自由聯盟(New York Civil Liberties Union，NYCIU)教育政策中心負責人米勒(Johanna Miller)表示，白思豪作出移交的決定前，曾進行一場激烈的公開辯論；現在未經討論就撤回，無視最受到影響群眾的聲音，也不管這個結果對他們造成的影響。

她說，最後的預算案是由市長和市議會所定奪，該計畫關乎校園的安全問題，呼籲市議會趕緊介入；市議會教育委員會主席Rita Joseph、亞當斯及市教育局都未對此做出回應。

教育局 白思豪 亞當斯

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