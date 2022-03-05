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紐約市犯罪率飆6成 捷運、仇恨犯罪、謀殺增最多

記者張晨／紐約報導
紐約市犯罪率兩位數猛增，捷運系統犯罪、仇恨犯罪、謀殺最增長為明顯。(記者張晨/攝影)
紐約市犯罪率兩位數猛增，捷運系統犯罪、仇恨犯罪、謀殺最增長為明顯。(記者張晨/攝影)

紐約市警犯罪數據顯示，今年2月的犯罪率比去年同期上升了近60%，且幾乎所有犯罪類別都出現了兩位數的增長；其中捷運系統犯罪、仇恨犯罪、謀殺增長最為明顯。

數據顯示，上個月共發生了9138起罪案，而2021年同期為5759起，其中汽車盜竊案比去年上升了近105%，重竊案增長了近80%，搶劫案件增加了56%，入室盜竊和襲擊分別上升了44%和22%，強奸案也增長了35%。

捷運系統犯罪也增加了73.3%，2月份比去年同期多出了182起，包括皇后區一名市府員工在下班途中被人用錘子擊頭搶劫，布朗士一名乘客在站台無故遭人用糞便糊臉。

自去年以來，仇恨犯罪也增加了一倍，其中針對亞裔的襲擊增加了兩倍多，35歲的華埠居民李尤娜2月在深夜回家時被遊民未遂入室殺害；一白人遊民男子兩個小時內在曼哈頓街頭連續攻擊了七名亞裔女子。

市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)在一份聲明中說，所有警員都在積極打擊和探究犯罪行為的深層原因，無論以什麼標準衡量，他們都不會退縮。

市警前犯罪分析主管、約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)教授赫爾曼(Christopher Herrmann)表示，所有這些數據都很糟糕，「一般來說，犯罪率的上升和下降都應該保持在個位數浮動，而新數據則正好相反。」

赫爾曼指出，這一增長或可歸咎於新保釋法——這意味著罪犯往往可以在被捕後很快出獄，這導致一個慣犯屢教不改，而如今的犯罪率猛增更證明了肯定有足夠多的人本應留在監獄而被釋放。

2月的新數據預示著今年剩下的時間也不會太樂觀，他補充道，2月通常是犯罪率較低的月份，主要是由於天氣等因素。

亞裔 遊民 捷運

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