MTA獲百億撥款 「地鐵站亟需無障礙改造」
紐約州聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)攜手國會眾議員孟昭文，4日同殘障人士代表聚集在皇后區雷哥公園(Rego Park)63大道地鐵站，敦促州府和市府對紐約地鐵站進行無障礙化改造。
舒默表示，聯邦去年通過的「基礎設施和就業法案」(Infrastructure and Jobs Act)向大都會運輸署(MTA)撥款了110億元，州和市各級代表應該盡到自己的責任，將這筆撥款分配給亟需升級的交通系統。
「實在是不幸，紐約這個多元化的大都市，公共交通竟然無法滿足社區殘障人士的需求，簡直難以想像，這必須改變。」舒默說，雷哥公園周圍住著不少的老年人和弱勢群體，而且地理位置處於皇后區居民進入曼哈頓的關鍵點，如果這個都缺乏地鐵基建，那可以想像其他地方也有多落後，「如果建造的交通設備人們無法使用，那還叫什麼公共交通。」
與會的社區代表和基層組織表示，據統計，全市472個地鐵站中，只有114個站遵循了「美國殘疾人法案」規定，「如果只有24%的系統是無障礙的，我們無法出行，因為沒有方便的選擇。」紐約公共利益律師事務所的組織者、截肢者Eman Rimawi表示，自己可以偶爾乘坐Uber，但不是每個人都有這樣的奢侈。
「聯邦撥款的資金已經流向紐約，州府和市府必須確保資金用於急需電梯的皇后區地鐵和LIRR車站。」孟昭文表示，「我的所有選民都應該能夠方便地進入地鐵和火車站，現在是確保平等和改變的時候了。」
MTA建築和發展主席斯普林格(Jamie Torres-Springer)回應，MTA聽到了社區的聲音，一定會進行必要的無障礙設施修建。
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