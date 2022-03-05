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MTA獲百億撥款 「地鐵站亟需無障礙改造」

記者張心／紐約報導
紐約州聯邦參議員舒默敦促州府和市府對紐約地鐵站進行無障礙化改造。（記者張心／攝影）
紐約州聯邦參議員舒默敦促州府和市府對紐約地鐵站進行無障礙化改造。（記者張心／攝影）

紐約州聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)攜手國會眾議員孟昭文，4日同殘障人士代表聚集在皇后區雷哥公園(Rego Park)63大道地鐵站，敦促州府和市府對紐約地鐵站進行無障礙化改造。

舒默表示，聯邦去年通過的「基礎設施和就業法案」(Infrastructure and Jobs Act)向大都會運輸署(MTA)撥款了110億元，州和市各級代表應該盡到自己的責任，將這筆撥款分配給亟需升級的交通系統。

「實在是不幸，紐約這個多元化的大都市，公共交通竟然無法滿足社區殘障人士的需求，簡直難以想像，這必須改變。」舒默說，雷哥公園周圍住著不少的老年人和弱勢群體，而且地理位置處於皇后區居民進入曼哈頓的關鍵點，如果這個都缺乏地鐵基建，那可以想像其他地方也有多落後，「如果建造的交通設備人們無法使用，那還叫什麼公共交通。」

與會的社區代表和基層組織表示，據統計，全市472個地鐵站中，只有114個站遵循了「美國殘疾人法案」規定，「如果只有24%的系統是無障礙的，我們無法出行，因為沒有方便的選擇。」紐約公共利益律師事務所的組織者、截肢者Eman Rimawi表示，自己可以偶爾乘坐Uber，但不是每個人都有這樣的奢侈。

「聯邦撥款的資金已經流向紐約，州府和市府必須確保資金用於急需電梯的皇后區地鐵和LIRR車站。」孟昭文表示，「我的所有選民都應該能夠方便地進入地鐵和火車站，現在是確保平等和改變的時候了。」

MTA建築和發展主席斯普林格(Jamie Torres-Springer)回應，MTA聽到了社區的聲音，一定會進行必要的無障礙設施修建。

國會眾議員孟昭文敦促州府和市府對紐約地鐵站進行無障礙化改造。（記者張心／攝影）
國會眾議員孟昭文敦促州府和市府對紐約地鐵站進行無障礙化改造。（記者張心／攝影）

地鐵站 皇后區 MTA

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