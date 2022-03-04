州府審核紐約市長公校控制權 高中抽籤新規另發細則

市長亞當斯線上出席聽證會，表達他對掌控市公校管理權的請求。(會議截圖)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)上月宣布，延長紐約市 長亞當斯(Eric Adams)對市公校 系統的控制權至四年後，遭到各方質疑；州立法機構於3月4日舉辦公開聽證會，市長亞當斯(Eric Adams)出席表達他對掌控市公校管理權的請求，市教育總監 班克斯(David Banks)接受了來自州參議會、州眾議會教育委員會等各方提問，稱會堅持資優班項目(Gifted and Talented)，並會很快對高中入學「抽籤」新政公布細則。

「過去兩年紐約市公校因為疫情遭受重大影響，特別是有65%的非裔和西語裔學生嚴重落後，我非常想要幫助這些被忽視的學生的教育。」亞當斯表示，自己是紐約市公校教育的產物，從小孩成長為市長，深知教育質量對人一生的重要影響，「我掌權公校後希望把非裔、西語裔、遊民家庭的學生等，重新和公校體系連結，為他們提供教育和健康資源。」

班克斯表示，延長紐約市長對公校的控制權是因為該政策切實有效，市長可以最高效地聯繫市府各方機構，共同為教育系統提供所需資源，「尤其疫情期間，紐約市公校能夠響應迅速，比如在公校中設立疫苗監測站等，這在全美其他地區完全不可想像。」此外，班克斯提到，市長控制公校擴大了家長對教育議題的參與度，保證更多家長能夠參加之前無法出席的各類教育會議。

州參議會紐約市教育委員會主席、州參議員劉醇逸主持此次會議，提問中涉及市公校高中錄取「抽籤」新規，「一月底出台後引起了軒然大波，很多家長對此憂心不已，我們希望了解更多相關信息。」班克斯回應稱，自己知道新政引發很多非議，接下來會很快公布細則，幫助家長更好地理解和配合新規，「我知道這次改革很倉促，目前我們還不確定是否會繼續沿用，要看運行結果，不好的話就會改正，畢竟我的宗旨是，只保留對大家有用的教學項目。」

紐約州參議會高等教育委員會主席、紐約州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)就資優班項目表達支持，班克斯回應稱，自己會堅持該項目，同時努力提高普通公校的教學質量，力求所有的公校都能接近資優班教學水平。