校園口罩令將解除 5歲以下仍須戴

市府3日表示，公校口罩令解除後，五歲以下兒童在校仍須戴口罩，因為低齡兒童尚無法接種疫苗。（市長辦公室提供）

儘管市長亞當斯(Eric Adams)預計將在下周解除公校口罩 令，但市府3日表示，五歲以下兒童在校仍須戴口罩，因為低齡兒童尚無法接種疫苗 ；同時，市主計長蘭德(Brad Lander)和市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)敦促市府，下學年開始要求所有適齡學生接種新冠疫苗，並為仍希望戴口罩上課的師生提供全員戴口罩的課堂。

市教育局 發言人考克菲爾德(Amaris Cockfield)表示，教育局將繼續為學生和教職員工提供口罩，但目前尚不清楚是否會要求五歲以上未接種的學生繼續在校戴口罩。

亞當斯此前表示，若疫情無變化，預計7日可取消公校口罩令；市主計長蘭德(Brad Lander)和市公益維護人威廉姆斯日前致信市府，敦促市府要求所有學生在下學期開學前接種疫苗，並提供全員戴口罩的課堂選項。

Gothamist報導，蘭德表示，「應該要求學生下個學年強制接種新冠疫苗，就像強制接種流腦疫苗一樣，這顯然是言之有理的；如果我們確保這一點，這將有助於提高接種率，採取必要的步驟確保人們的安全。」

市府3日表示，公校口罩令解除後，五歲以下兒童在校仍須戴口罩，因為低齡兒童尚無法接種疫苗。（市長辦公室提供）

威廉姆斯則表示，所有科學都表明疫苗是有益的，而且公校的強制接種應該和其他疫苗一樣提供豁免的條件，「我們希望請確保存在有說服力的豁免選項，但我認為新冠疫苗應該和其他強制接種的疫苗一樣。」

亞當斯此前表示，如果新冠疫苗獲得联邦食品暨药物管理局(FDA)全面批准，他會考慮強制12歲以上青少年強制接種；目前五歲以上兒童都可接種新冠疫苗，根據市教育局的數據，全市公校適齡學生的完全接種率為51.6%。

威廉姆斯和蘭德表示，如果公校口罩令下周如期取消，教育局應該迅速推出服務，允許仍希望戴口罩的教師和學生參加全員口罩的課堂；蘭德說，教育局應該對每所學校的社區進行調研，確定是否學生和教師希望在全員口罩的課堂裡上課，「我認為每所學校的情況不一樣，如果一所學校有很多人希望戴口罩上課，那就應該提供這種服務，我們應該支持那些希望這樣做的校長。」

此外，威廉姆斯表示，市府應該升級公校建築的通風設施，「我認為上屆政府這件事做得太慢，當然這是一項大工程，但我們必須開始工作，因為通風和空氣質量對於學校很重要。」