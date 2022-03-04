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紐約客談／治理仇亞犯罪 需多管齊下

紐約客談

華裔移民婦女馬桂英遭遊民用石頭砸頭致重傷並最終離世，擊碎了許多民眾的心，仇恨犯罪的魔爪已伸向每一個普通的亞裔家庭。紐約時報、彭博、CBS、ABC、NBC等多家主流媒體，日前參加了馬桂英家屬舉辦的記者會，將這個悲傷的故事傳遍全球的各個角落，但這只是仇亞犯罪中的一件，還有許許多多類似的案子每天都在全美上演。

就在市警局剛剛發布的統計報告，2022年開年迄今，紐約市已經發生85起仇恨犯罪案，相比於去年同期的35起增長近60%。市長亞當斯(Eric Adams)2月28日以治理仇恨犯罪「太慢」為由，將市警總局仇恨犯罪小組指揮官調職，也算是展示出對這一惡劣社會現象治理的決心。然而僅僅只有警方內部改革還不夠，應將財政預算、公民教育、語言服務以及數據跟蹤等維度搭配出擊，多管齊下治理仇恨犯罪。

司法改良也必不可少。由於紐約對於仇恨犯罪的定罪要求十分嚴格，需要犯罪中出現帶有偏見、種族歧視字眼等切實證據，導致不少受害者，因為報案證據不足而難以將罪犯定為仇亞分子。這影響了政府對於仇恨犯罪的真實跟蹤，而缺少相關數據證明，聯邦及州府也難以給予相應的撥款扶持。

上月底50多個紐約州亞裔組織，聯合成立「亞裔平等聯盟」，向州府要求6450萬元的預算，以在公校添加亞裔歷史課，創建亞裔委員會向州長定期陳情，提供政府機關亞裔語言服務等，希望能通過撥款給予紐約州亞裔群體真正的改善；而這次的多維度治理計畫，如果成功拿到經費，將成為美國史上最大的一筆打擊仇亞犯罪撥款。

(紐約客談，每周二至周六見報)

亞裔 仇恨犯罪 紐約州

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