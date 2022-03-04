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打擊槍枝犯罪 紐約市警社區安全小組上路無期

記者和釗宇／紐約報導
「社區安全小組」目前仍未上路執法，亞當斯3日表示，他也不知該小組何時能夠上路。（市長辦公室提供）
「社區安全小組」目前仍未上路執法，亞當斯3日表示，他也不知該小組何時能夠上路。（市長辦公室提供）

市長亞當斯(Eric Adams)此前公布打擊犯罪計畫，由市警推出「社區安全小組」(Neighborhood Safety Teams)，取代被前市長白思豪(Bill de Blasio)廢除的便衣止罪小組，打擊槍枝暴力犯罪；但該小組目前仍未上路，亞當斯3日表示，他也不知該小組何時能夠上路。

紐約郵報報導，亞當斯在3日的記者會上表示，社區安全小組的具體上路時間將由市警總局局長確定，「但我要說清楚的是，即便現在小組沒有上路執法，我們仍然正在社區清繳數百支槍，因為市警局現在已經展開相關行動；因此，不管我們未來任何小組是否上路，我們市警局都在做這項工作。」

此前市府一份備忘錄顯示，社區安全小組的上路目前仍沒有準確的時間表，而市警局更早的一份「90天打擊犯罪計畫」顯示，該小組原定最早從2月22日開始執法，2月8日開始培訓；但是，新版本的打擊犯罪計畫卻刪掉了具體時間。

市警總局人士上周表示，警員完成七天培訓後，社區安全小組「任何時間」都有可能上路；市警總局發言人貝克(Al Baker)此前並未回答有關該小組為何推遲上路的問題，但強調該項目沒有「受阻」，「目前市警局正在進行的打擊槍枝暴力犯罪活動並沒有受到遲滯，目前正在精心培訓社區安全小組的執法成員；即便最精心計畫的項目也可能變化，需要時間實施。」

根據亞當斯的打擊犯罪計畫，社區安全小組由約400名市警組成，部署在全市八成暴力犯罪發生的30個分局轄區，警員將配搭執法攝像頭；同時，社區安全小組成員將不再穿便衣執法，而是身著經過修改的制服，讓民眾可以看出他們是警員；社區安全小組將精準執法，我們知道誰是施暴者，將著重關注這些人。」

亞當斯 暴力犯罪 白思豪

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