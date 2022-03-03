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市警總警司訪法拉盛華商會 承諾嚴打仇亞犯罪

記者張心／紐約報導
市警總警司科里(右三)拜訪法拉盛華商會，就仇恨犯罪和華社治安同社區代表交換意見。（記者張心／攝影）
市警總警司科里(右三)拜訪法拉盛華商會，就仇恨犯罪和華社治安同社區代表交換意見。（記者張心／攝影）

市警總警司(Chief of Department)科里(Kenneth Corey)2日拜訪法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)，就仇恨犯罪和華社治安同社區代表交換意見，承諾將嚴厲打擊仇亞犯罪，維護華社和平穩定。

科里表示，過去的兩年中，因為新冠疫情而激發的種族歧視，形成了危害華人社區的危險力量，「仇恨犯罪不應該存在，人們的安全不能因為屬於特定的族群而受到威脅，我們這次前來是希望聆聽華社的建議，敦促市警局更好地打擊仇恨犯罪現象。」

市長亞當斯(Eric Adams)日前以治理仇恨犯罪「太慢」，將市警總局仇恨犯罪小組(Hate Crimes Task Force)指揮官科莉(Jessica Corey)撤職，接替者副督察艾瑞斯(Andrew Arias)此次一同到訪華商會，聽取社區代表對於仇恨犯罪取證和定罪過程複雜而緩慢的質疑；他建議遭受仇恨犯罪的民眾，在配合警察調查時，也同時聯繫所屬轄區的民選官員，「各級議員都可以協助民眾申訴，我們也會連同檢方盡快改良仇恨犯罪案件調查取證的流程。」

市警總局「亞裔仇恨犯罪工作組」(Asian Hate Crime Task Force)負責人、皇后北區勤務指揮中心華裔督察吳銘恆補充道，華人受害者不要擔心語言會成為報案障礙，目前市警有普通話、粵語等中文服務，以相關語言報案會有講該語言的人員接聽；同時，他建議華人遇事就要報警，警察不查身分，只是控制罪犯，保護民眾，即使沒有身分者也不要擔心。

法拉盛商業改進區(BID)、美國富頓集團(F&T Group)等與會商家代表，也表達了治安不良為華社企業帶來的不安，頻發的盜竊現象使華社經商開店積極性受到重創。一些社區領袖建議市警局應該加強社會教育，成立公共機構普及亞裔歷史，增強亞裔歸屬感和其他族裔對亞裔的認同感。

華商會理事長王耀明、首席顧問杜彼得、總幹事王能、顧問戴宏、秘書張嶼麗等對科里等市警官員的前來表示感謝，稱會幫助受到仇亞犯罪的華人群眾伸張正義。皇后北區勤務指揮中心指揮官、助理警司弗萊爾森(Galen Frierson)、109分局局長局長歐康納(John O'Connell)、市警109分局社區事務官黃凌欽等警方代表也出席會議。

市警總警司科里(前排右四)拜訪法拉盛華商會，就仇恨犯罪和華社治安同社區代表交換意...
市警總警司科里(前排右四)拜訪法拉盛華商會，就仇恨犯罪和華社治安同社區代表交換意見。（記者張心／攝影）

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