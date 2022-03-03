安全新計畫實施1周 地鐵犯罪率又漲3成

紐約地鐵客流量破Omicron爆發以來新紀錄，但犯罪率上升30%。（大都會運輸署提供）

自紐約地鐵 安全新計畫2月21日實施以來，交通系統內的主要犯罪率較前一周仍上漲了30%，相比去年同期上升了200%；全市地鐵客流量也在3月1日一掃Omcrion爆發以來的低迷，創下連續七日每日超過300萬人搭乘的新紀錄。

根據市警局CompStat系統最新數據，2月21日至2月27日，紐約市 交通系統主要犯罪率較前一周上升30%，共計有55起重大交通系統犯罪案，前一周為44起，去年同期為18起。

與此同時，全市的重罪攻擊案幾乎翻了一倍，不計入主要犯罪數字的輕罪攻擊也增加了一倍多。

數字反映出市長亞當斯(Eric Adams)聯合州長霍楚(Kathy Hochul)推出的紐約地鐵安全新計畫還未發揮實際功效；但市警局表示，執法力度在大幅增強，逮捕人數增加了64%，刑事傳票增發了近10%。

不過公交系統的客流量正在迅猛回歸。霍楚2日宣布，紐約市地鐵創造了Omcrion爆發以來的單日新紀錄，3月1日，大都會 運輸署(MTA)運送了314萬5294名乘客，打破了2月10日單日311萬8851名乘客的紀錄，比去年12月27日，Omcrion帶來的低點201萬1675人，增加了56%。

新冠疫情之前，紐約市工作日平均客流量經常超過550萬，但在2020年4月，新冠疫情最嚴重的時候，這一數字下降了95%。

為了進一步刺激乘客回歸地鐵，大都會運輸署2月28日開始實施，七天內使用OMNY系統付費超過12趟後「搭到飽」的方案，意味著從每周第13次乘車開始，該周餘下時間乘車皆為免費。