我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京冬季帕奧將開幕 俄國、白俄運動員禁止參加

聯合國譴俄案 中國又棄權：一味施壓 局面更複雜

安全新計畫實施1周 地鐵犯罪率又漲3成

記者張心／紐約報導
紐約地鐵客流量破Omicron爆發以來新紀錄，但犯罪率上升30%。（大都會運輸署提供）
紐約地鐵客流量破Omicron爆發以來新紀錄，但犯罪率上升30%。（大都會運輸署提供）

自紐約地鐵安全新計畫2月21日實施以來，交通系統內的主要犯罪率較前一周仍上漲了30%，相比去年同期上升了200%；全市地鐵客流量也在3月1日一掃Omcrion爆發以來的低迷，創下連續七日每日超過300萬人搭乘的新紀錄。

根據市警局CompStat系統最新數據，2月21日至2月27日，紐約市交通系統主要犯罪率較前一周上升30%，共計有55起重大交通系統犯罪案，前一周為44起，去年同期為18起。

與此同時，全市的重罪攻擊案幾乎翻了一倍，不計入主要犯罪數字的輕罪攻擊也增加了一倍多。

數字反映出市長亞當斯(Eric Adams)聯合州長霍楚(Kathy Hochul)推出的紐約地鐵安全新計畫還未發揮實際功效；但市警局表示，執法力度在大幅增強，逮捕人數增加了64%，刑事傳票增發了近10%。

不過公交系統的客流量正在迅猛回歸。霍楚2日宣布，紐約市地鐵創造了Omcrion爆發以來的單日新紀錄，3月1日，大都會運輸署(MTA)運送了314萬5294名乘客，打破了2月10日單日311萬8851名乘客的紀錄，比去年12月27日，Omcrion帶來的低點201萬1675人，增加了56%。

新冠疫情之前，紐約市工作日平均客流量經常超過550萬，但在2020年4月，新冠疫情最嚴重的時候，這一數字下降了95%。

為了進一步刺激乘客回歸地鐵，大都會運輸署2月28日開始實施，七天內使用OMNY系統付費超過12趟後「搭到飽」的方案，意味著從每周第13次乘車開始，該周餘下時間乘車皆為免費。

地鐵 紐約市 大都會

上一則

遭辱亞言論激怒？涉暴力執法 華警認罪

下一則

大規模病例追蹤下月底結束…抗疫新階段 與新冠共存

延伸閱讀

華社悼馬桂英 要與紐約市長對話

華社悼馬桂英 要與紐約市長對話
紐約抗疫2年有成 治安不靖阻復甦

紐約抗疫2年有成 治安不靖阻復甦
紐約布魯克林地鐵發生槍擊事件 一男子胸部中彈

紐約布魯克林地鐵發生槍擊事件 一男子胸部中彈
OMNY搭車12趟後吃到飽 今實施

OMNY搭車12趟後吃到飽 今實施
鐵錘猛砸地鐵客 男落網被控3重罪

鐵錘猛砸地鐵客 男落網被控3重罪

熱門新聞

兩小時內曼哈頓南區街頭連傷7亞女，白人男子遭市警通緝。圖/市警提供

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

2022-03-02 09:40
紐約皇后區男子施大英在過去五年內，涉嫌橫跨新州、紐約與賓州等金融機構，幫助毒品與其他違法交易洗錢逾6.53億元；圖為示意圖。(取自ICE網站)

紐約華男跨三州洗錢逾6億 認罪面臨最高30年刑期

2022-02-23 15:11
梁先生下班回家搭乘7號線遭兩匪搶劫毆打，鼻梁被打出血。（梁先生提供）

獨家／紐約華男下班晚高峰 地鐵車廂內遭兩搶匪毆打奪手機

2022-02-25 15:32
嫌犯從後攻擊受害者，用鐵鎚猛擊其頭部十餘次。(市警提供)

女子紐約地鐵遭鐵鎚擊頭搶劫 顱骨骨折、顱內出血

2022-02-25 13:15
馬桂英與丈夫高戰新。(取自Go Fund Me網站)

紐約遭遊民石頭砸昏華婦馬桂英離世 兒趕來美參加告別式

2022-02-28 12:55
事發當天瓦斯爆炸後，火勢熊熊燃燒、黑煙衝天。(讀者提供)

鄰居家瓦斯氣爆波及 華男一家房產化灰燼

2022-02-25 02:30

超人氣

更多 >
俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地

俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地
白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女
開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行

開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行
美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高

美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高
壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭

壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭