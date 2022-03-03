5年12萬家庭逃離公校 重建信任擬擴大資優班

市教育總監班克斯表示，過去五年來有12萬家庭離開了紐約市公校系統。（市教育局提供）

市教育總監班克斯(David Banks)2日表示，過去五年來有12萬家庭離開了紐約市公校 系統，而且新冠疫情 進一步加速了公校生的流失；班克斯說，市公校系統必須重建家庭對公校的信任，他將領導公校系統進入新常態，他計畫擴大資優班 項目(Gifted and Talented)，並改名為「速習班」(accelerated learning)。

班克斯表示，市獨立預算辦公室日前發布的報告，公校生流失的趨勢從疫情之前就開始了，低年級學生的入學率和新生人數近兩年來下降更多，尤其是白人和高收入家庭學生；班克斯說，「我們需要讓家庭回歸公校。」目前公校疫情數據良好，自他上任以來，學生的出勤率已經從65%升至89%，「這是公校回歸正常的重要一步。」

同時，班克斯扭轉了前市長白思豪(Bill de Blasio)的政策，表示他期待擴大資優班項目；不過，新的項目將不再叫「資優班」，而叫做「速習班」，並表示紐約市應該不只考慮標準化考試；不過，他並未提供更多細節。

班克斯說，紐約市資優班項目目前只有不到3000個名額，他認為這也和學生逃離公校系統有直接關聯，「那些選擇離開公校的學生都擁有其他選擇，總之，每個學校都應該有速習班的學習機會，高質量的資優項目為學生提供了加速學習取得成功的機會，因此我們要在全市範圍內擴大該項目。」

班克斯還強調，他將精簡教育局機構，挺高工作效率，取消所有執行學監(executive superintendent)職位，目前所有該職位的人員都須重新申請其他職位；「我們每年花費380億元，結果卻不盡如人意，65%的非洲裔和西語裔學生讀寫不流利，這是背叛。」

此外，班克斯還建議傳統公校也應該借鑒特許學校的經驗，大力宣傳成功經驗；他還計畫聘用約1000名公校安全員，市警局也將增派人手協助改善公校安全，公校還將重點關注有閱讀功能障礙的學生。