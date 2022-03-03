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大規模病例追蹤下月底結束…抗疫新階段 與新冠共存

記者和釗宇／紐約報導
市府從4月底將結束大規模病例追蹤工作，開啟下個階段與病毒共存的防疫模式。（市長辦公室提供）
市府從4月底將結束大規模病例追蹤工作，開啟下個階段與病毒共存的防疫模式。（市長辦公室提供）

紐約市檢測和追蹤小組(Test and Trace Corp)的內部電郵顯示，市府決定從4月底結束大規模病例追蹤工作，開啟下階段與病毒共存的防疫模式。

紐約時報報導，市檢測追蹤小組執行總監朗恩(Ted Long)已經將此消息通知目前仍在工作的追蹤員，告知其工作僅剩八周，合同也將於4月底結束，並邀請他們申請紐約市公共醫療系統的其他崗位；同時，兩位不具名的追蹤員表示，他們過去幾個月來一直在期待追蹤工作結束，其中一人對追蹤工作持續如此之久感到意外。

今年1月初紐約州深陷Omicron變種病毒疫情之時，州府官員就曾宣布，地方政府衛生局已不再需要追蹤每個病例，但紐約市仍然保留了追蹤小組；隨後，聯邦疾病防治中心(CDC)本周也更新防疫指導，不再建議對所有病例調查追蹤。

朗恩表示，聯邦層面的防疫建議是紐約市結束追蹤工作的主要原因，而且目前新增病例大幅下降，接種率也已經較高；他在內部郵件中表示，「目前全市已有超過96%的成年人至少接種一針疫苗，我們有非常有效的療法，包括可以日內送貨到府的新型口服藥；有如此多的防護手段，意味著我們將進入防疫的新階段，那就是可以學著與新冠共存。」

截至1月25日，紐約市有約2000名疫情追蹤員，其工作內容主要是幫助感染者獲取市府資源，協助他們隔離，如提供免費酒店，聯繫社區組織為患者提供免費食物和其他送貨服務；整個疫情期間，紐約市的追蹤項目為患者提供了3萬3000次住宿和超過200萬餐免費飯食。

不過，CDC仍建議，在養老院和遊民所等人群聚集的場所，病例追蹤仍有必要；市府發言人2日也表示，紐約市也將在這些場所繼續追蹤病例，但職責將從目前的市公立醫院系統轉至市衛生局。

而到追蹤工作4月底結束後，檢測呈陽性的患者仍將收到短訊，內含各種服務資源的信息，患者也可撥打市府熱線(212)268-4319；同時，市府運營的約150個檢測點，仍將繼續工作。

州府數據顯示，全州1日新增病例2124人，七天平均檢測陽性率1.84%，住院人數創下去年11月10日以來新低，加護病房人數、插管治療人數繼續下降，新增死亡19人；其中，紐約市新增病例788人，七天平均陽性率1.21%。

市府從4月底將結束大規模病例追蹤工作，開啟下個階段與病毒共存的防疫模式。（市長辦...
市府從4月底將結束大規模病例追蹤工作，開啟下個階段與病毒共存的防疫模式。（市長辦公室提供）

紐約市 檢測 防疫

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