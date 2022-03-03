公校口罩令解除首日 多數亞裔童仍佩戴

大部分孩童仍然佩戴口罩。(記者曹健/攝影)

除紐約市公校 計畫在7日(周一)解除口罩 令外，紐約州其餘地區的公校2日起已經取消室內口罩令，將孩子是否繼續佩戴口罩的決定留給家長及各個學區 ，在長島街頭，已有不少孩童未佩戴口罩上學下學，露出歡欣的笑容，但本報記者觀察到，絕大多數亞裔及華人家長兒童仍照常佩戴口罩。

2日早在被稱為「北京海淀區」的長島大頸(Great Neck)學區路上，可見部分白人小孩已然摘除口罩，歡欣雀躍，但絕大多數亞裔小孩仍戴著口罩，該學區的總監也已發表聲明，表示2日起公校學生們以及教職員工可自行決定是否在室內佩戴口罩，根據紐約州衛生署的新規，學生與家長也可自行決定學生在校車內是否佩戴口罩。

兩位女兒都在大頸學區上學的華人家長初蓮珍表示，解除口罩令的首日，在北學區上小學五年級的小女兒向她反應，雖然大部分同班同學以及任課老師仍然戴著口罩，但別班已有許多同學開始不戴口罩，女兒們出門時都十分注意，有時還會反向提醒家長正確佩戴口罩，目前，仍堅持戴口罩上學的小女兒並沒有感受到來自不戴口罩同學們的「同輩壓力」，也已經完全注射新冠疫苗。

長島納蘇郡(Nassau)的華裔家長周巧表示，學校已下通知讓學生自主決定是否佩戴口罩，但她還是叮囑孩子見機行事，「如果班上同學都不戴，就也不戴，否則就還是戴著」，只有在午餐時間和戶外活動時摘下，放學後孩子說，班上有一半同學都戴著口罩，但他摘掉了，「感覺呼吸好順暢」。

2020年9月紐約州重新開放公校、部分恢復線下授課後，近一年半的時間內便一直在校內施行室內口罩令，州長霍楚(Kathy Hochul)宣布解除公校口罩令後，除紐約市外，大部分學區已經宣布由孩子及教職人員自主決定是否佩戴口罩。