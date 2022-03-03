我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京冬季帕奧將開幕 俄國、白俄運動員禁止參加

聯合國譴俄案 中國又棄權：一味施壓 局面更複雜

公校口罩令解除首日 多數亞裔童仍佩戴

記者鄭怡嫣／紐約報導
大部分孩童仍然佩戴口罩。(記者曹健/攝影)
大部分孩童仍然佩戴口罩。(記者曹健/攝影)

除紐約市公校計畫在7日(周一)解除口罩令外，紐約州其餘地區的公校2日起已經取消室內口罩令，將孩子是否繼續佩戴口罩的決定留給家長及各個學區，在長島街頭，已有不少孩童未佩戴口罩上學下學，露出歡欣的笑容，但本報記者觀察到，絕大多數亞裔及華人家長兒童仍照常佩戴口罩。

2日早在被稱為「北京海淀區」的長島大頸(Great Neck)學區路上，可見部分白人小孩已然摘除口罩，歡欣雀躍，但絕大多數亞裔小孩仍戴著口罩，該學區的總監也已發表聲明，表示2日起公校學生們以及教職員工可自行決定是否在室內佩戴口罩，根據紐約州衛生署的新規，學生與家長也可自行決定學生在校車內是否佩戴口罩。

兩位女兒都在大頸學區上學的華人家長初蓮珍表示，解除口罩令的首日，在北學區上小學五年級的小女兒向她反應，雖然大部分同班同學以及任課老師仍然戴著口罩，但別班已有許多同學開始不戴口罩，女兒們出門時都十分注意，有時還會反向提醒家長正確佩戴口罩，目前，仍堅持戴口罩上學的小女兒並沒有感受到來自不戴口罩同學們的「同輩壓力」，也已經完全注射新冠疫苗。

長島納蘇郡(Nassau)的華裔家長周巧表示，學校已下通知讓學生自主決定是否佩戴口罩，但她還是叮囑孩子見機行事，「如果班上同學都不戴，就也不戴，否則就還是戴著」，只有在午餐時間和戶外活動時摘下，放學後孩子說，班上有一半同學都戴著口罩，但他摘掉了，「感覺呼吸好順暢」。

2020年9月紐約州重新開放公校、部分恢復線下授課後，近一年半的時間內便一直在校內施行室內口罩令，州長霍楚(Kathy Hochul)宣布解除公校口罩令後，除紐約市外，大部分學區已經宣布由孩子及教職人員自主決定是否佩戴口罩。

白人孩子「解綁」口罩上學，歡欣雀躍。(記者曹健/攝影)
白人孩子「解綁」口罩上學，歡欣雀躍。(記者曹健/攝影)

口罩 學區 公校

上一則

威啟達 2022年拍賣會 3月5日隆重舉行

下一則

紐約客談／紐約抗疫2周年 對未來需懷抱希望

延伸閱讀

市教育總監：擬擴大資優班項目 重建家庭對公校信任

市教育總監：擬擴大資優班項目 重建家庭對公校信任
美國人對疫情感受 2民調結果大不同

美國人對疫情感受 2民調結果大不同
洛縣染疫病患微增 重症者稍減

洛縣染疫病患微增 重症者稍減
華府取消室內口罩令 公校暫不跟進

華府取消室內口罩令 公校暫不跟進
北卡鬆綁「口罩令」更新指導方針：持續配戴應被尊重

北卡鬆綁「口罩令」更新指導方針：持續配戴應被尊重

熱門新聞

兩小時內曼哈頓南區街頭連傷7亞女，白人男子遭市警通緝。圖/市警提供

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

2022-03-02 09:40
紐約皇后區男子施大英在過去五年內，涉嫌橫跨新州、紐約與賓州等金融機構，幫助毒品與其他違法交易洗錢逾6.53億元；圖為示意圖。(取自ICE網站)

紐約華男跨三州洗錢逾6億 認罪面臨最高30年刑期

2022-02-23 15:11
梁先生下班回家搭乘7號線遭兩匪搶劫毆打，鼻梁被打出血。（梁先生提供）

獨家／紐約華男下班晚高峰 地鐵車廂內遭兩搶匪毆打奪手機

2022-02-25 15:32
嫌犯從後攻擊受害者，用鐵鎚猛擊其頭部十餘次。(市警提供)

女子紐約地鐵遭鐵鎚擊頭搶劫 顱骨骨折、顱內出血

2022-02-25 13:15
馬桂英與丈夫高戰新。(取自Go Fund Me網站)

紐約遭遊民石頭砸昏華婦馬桂英離世 兒趕來美參加告別式

2022-02-28 12:55
事發當天瓦斯爆炸後，火勢熊熊燃燒、黑煙衝天。(讀者提供)

鄰居家瓦斯氣爆波及 華男一家房產化灰燼

2022-02-25 02:30

超人氣

更多 >
俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地

俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地
白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女
開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行

開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行
美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高

美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高
壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭

壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭