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紐約客談／紐約抗疫2周年 對未來需懷抱希望

紐約客談

新冠肺炎疫情紐約市蔓延至今已經兩年，期間民眾歷經居家避疫、商家關門，到如今疫苗普及、經濟復甦，雖然紐約華人社區仍面臨許多問題，像是仇恨亞裔犯罪、遊民暴力、城區監獄和遊民所，但回顧這兩年，我們仍須抱持著希望，期待紐約市重新一點一滴恢復到往日熱鬧繁榮的景況。

兩年前的紐約市在3月1日出現第一例確診，雖然在華社早就已經受到中國的疫情衝擊，出現人流減少的現象，但當時人們仍可以不戴口罩地走在街上，盡情與親友相聚、吃飯，沒想到在短短兩周內，確診案例、死亡人數飆升，紐約市開始居家避疫。

在居家避疫期間，時報廣場出現百年來空蕩蕩的奇景，除了新奇之外還感到有點恐怖，而當下的紐約市也成為全世界疫情最嚴重的震央，每日死亡確診人數不斷創新高，第一線工作人員有家歸不得，紐約市民為了替他們打氣，每晚7時開窗為這些工作者拍手歡呼。

抗疫路漫漫，後來新冠檢測到2021年初疫苗問世，到如今的疫苗普及，紐約州已經有近九成的民眾已經接種至少一劑的疫苗，過去空蕩蕩的紐約華人社區，也在今年新春期間看到了人潮回流，人們回來吃飯、消費，即便沒有恢復到疫情前的水準，卻至少看到了進步。

如今紐約市的華人社區仍充斥著許多問題，仇恨亞裔犯罪也有如烏雲罩頂一般，籠罩著整個社區，但事情總有光明面，相較於兩年前的現在，紐約市正踏向一片的未知，到如今看到抗疫隧道的盡頭，相信即便辛苦但只要抱持著希望，就能看到改變，不論是疫情，還是其他問題。

(紐約客談，每周二到周六見報)

紐約市 疫情 疫苗

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