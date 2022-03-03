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孩子是否該繼續戴口罩上學？華人家長與老師說法不一

記者鄭怡嫣／紐約報導
紐約州公校口罩令解綁，家長與老師對繼續佩戴口罩的說法不一。(記者曹健/攝影)
紐約州公校口罩令解綁，家長與老師對繼續佩戴口罩的說法不一。(記者曹健/攝影)

紐約州大部分地區的公校2日起已經解除室內口罩令，紐約市公校取消口罩令也近在眼前，華人家長及老師們對此反應不一，或拍手稱快或擔憂焦慮，有的認為早該解除口罩令，除新冠病毒外，也要考慮長期佩戴口罩對孩子身心健康及社交能力的損害，有的則堅持讓孩子繼續佩戴口罩，保護孩子自己也保護周遭親友。

10歲的女兒在曼哈頓下東城雙文學校上學的家長朱雅婷，對公校取消口罩令長紓一口氣，「不像成年人，在家工作時可以不戴口罩，這一年半以來，從兩歲學童到十幾歲的青少年，都得每周五天、每天六至10小時在校內佩戴口罩，只有飯點20分鐘的時間，他們可以鬆一口氣」，不少科學研究已經證明，長期佩戴口罩對孩子們的身心健康、社交與學習能力都造成了影響。

朱雅婷表示，另有許多前沿的科學研究及數據證明，口罩及疫苗在青少年及孩童身上的效力並不明顯，例如州衛生署的收集的大量數據顯示，五歲至11歲的兒童可注射的輝瑞疫苗，兩個月後的保護效力下降至12%，聯邦疾病防治中心(CDC)也於近日放寬了防疫指引，表示包括學校在內的72％的社區人口在室內可以不戴口罩，能理解仍然堅持戴口罩的家長與學生，但也應給那些願意摘除口罩的家庭更多自由，「孩子的健康並不僅僅只是與新冠病毒有關，應該更全面地關注他們的身心健康」。

兩位孩子都在布碌崙(布魯克林)第11公立小學讀書的家長黃德旺表示，孩子們活動時經常緊挨彼此且大聲說話，作為家長，他與妻子都希望孩子們能繼續佩戴口罩保證安全，但也尊重孩子的決定，八歲的大兒子在戶外已經不戴口罩，也樂意在室內摘下口罩，五歲的小女兒則仍然戴著；儘管兩個孩子已經完全接種疫苗，但根據市教育局的數據，該所學校學生的完全接種率為53.8%。

皇后區的華裔高中數學老師王柏存，則對解除口罩令感到「沮喪」與「不解」，他的大部分學生已經習慣佩戴口罩，也對此感到安全和放鬆，口罩令的取消，會為教學及學生的情緒帶來更多的不確定性，如果許多學生開始不戴口罩，也會給本堅持戴口罩的同學帶來同輩壓力，「出席率已經逐漸恢復，不明白這個節點宣布取消有什麼必要性」。

口罩 公校 疫苗

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