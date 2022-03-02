馬桂英遭遊民攻擊離世 高占新淚崩憶愛妻：送你回中國

高占新計畫將妻子骨灰帶回中國。（記者張心／攝影）

去年11月底被遊民 用石頭重砸頭部的華裔婦女馬桂英，經搶救88天後於2月22日離世，享年62歲；其丈夫高占新1日在曼哈頓淚灑記者會現場，稱想將亡妻骨灰送回中國家鄉；市長亞當斯對馬桂英表示哀悼，警方已對此案重新展開調查，不過皇后區地區檢察官尚未升級對嫌犯的控罪。

影音來源：記者張心

高占新表示，他和馬桂英都來自中國遼寧省撫順市，兩人從撫順特鋼廠退休後，2017年6月來到美國，「以為美國對老人的待遇好，也想多賺點錢補貼給家人。」高占新先是在紐約的中餐館找了份工作，但因為初來乍到，常遭人冷眼，一怒之下打算回國，「是妻子鼓勵我留下來，她是個樂觀積極的人，所以我才堅持到現在。」

房東謝宜宏表示，疫情期間高占新和馬桂英二人賺錢不易，但還是會時常照顧自己，「馬桂英總是將包好的餃子、擀好的麵條送到我門口，就像我的家人一樣」；謝宜宏回憶，體恤到馬桂英年紀漸長，擔心她在紐約迷路，於是寫了張小卡片記錄家庭地址和電話，塞在她的口袋裡，「所以她遇害後，警察 很快就能找到我們，只是我們從來沒想過，那張卡片竟然不是幫助了迷路的老馬，而是遭遊民攻擊的她。」

「我覺得美國的警察執法挺嚴格的，流浪漢在外面睡覺的很多，政府應該多出點力，把他們守在一起。」高占新表示，兒子高楊知道母親的死訊後悲痛欲絕，「我們誰都沒想到她會突然走了，臨終前一次我去醫院看她，她是清醒的，右腿和右手還會動，我把她的手拿起來，還能比畫出一、二、三、四、五。」

當被問及如果能對馬桂英說最後一句話，自己會講什麼時，高占新突然情緒激動泣不成聲喊道，「寶啊，我愛你，我要送你回中國。」

國會議員孟昭文也落淚，指仇恨亞裔 犯罪案件頻發已讓人感到無力，「我們生活在恐懼裡，不敢出門。」她呼籲政府應從撥款、教育和治安方面，多管齊下改善在美亞裔處境，減少仇恨犯罪的頻繁發生，「疫情以來的仇亞事件，讓我們不禁要問美國，是否把亞裔當作美國人？」孟昭文建議政府將亞裔歷史編入教科書，增進全民對亞裔的了解，也提升亞裔在美的融入和歸屬感。

去年11月26日，33歲的遊民佩雷斯(Elisaul Perez)與居住在皇后區可樂娜(Corona)的馬桂英發生口角後，用石頭砸向她的頭部，致馬桂英一度命危，昏迷近一個月後甦醒，並在今年2月初恢復了意識，但由於頭部遭到重擊所引起的併發症，於22日突然離世。