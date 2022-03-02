愛迪生調降電費 「遠遠不夠」

聯合愛迪生電力公司調降電費，但民眾仍然認為電費過高。(取自ConEdison公司Flickr)

聯合愛迪生電力公司(Con Edison)從2月起每度電的價格將減少8.8分，這將有助於緩解用戶因為上個月電價瘋漲而產生的焦慮，但民眾普遍認為，降價幅度還遠遠不夠，低收入 家庭甚至普通家庭，仍然覺得電費過高。

愛迪生公司為紐約市和上州威徹斯特郡的350萬用戶供應電力、煤氣和蒸汽。該公司董事長暨執行長考利(Tim Cawley)表示，該公司全服務用戶(full-service customers)每度電的供電費用將減少8.8分。全服務用戶是為了區別于按小時定價的客戶。這一收費標準從2月11日起的結算周期開始執行。

舉例來說，如果一個全服務用戶一個月用了300度(千瓦小時)電，單位電價為16.0886分，那麼總電費為48.27元；如果每度電降價8.8分，總電費則為26.4元，降幅超過45%。

上個月，許多愛迪生公司的用戶在收到電費單時，都嚇了一跳，電費大幅上升，許多用戶增加了一倍甚至兩倍；電費大漲甚至引起州長霍楚 (Kathy Hochul)和公共服務委員會(Public Service Commission)的關注，他們要求愛迪生公司做出解釋，並對該公司的定價程序進行審核。

考利在給紐約州 公共服務委員會的一封信中，提出從2月份開始降價；但到目前為止，愛迪生公司並未正式宣布降價計畫；即便按考利所說的那樣降價，因為1月份漲價幅度實在高得離譜，即使是2月份降價後的電費單，也比去年12月份有大幅上升，許多紐約市民仍然抱怨電價降得遠遠不夠。

州長霍楚1日敦促聯合愛迪生公司和紐約州的其他公用事業公司與用戶合作，採取更多措施，處理電費高企和大量欠費的問題；霍楚說，電費的極端漲幅對所有家庭的預算都產生了嚴重的影響，必須對此採取行動。

愛迪生公司已向州府提出，從2023年起將電費調張11.2%、將煤氣費調漲18.2%。

交不起電費和煤氣費的人也可以向政府申請補助。聯邦政府的家庭能源援助計劃(Home Energy Assistance Program)可為每個符合條件的家庭補助751元。這個計畫中還有一項緊急條款，即將被斷電斷煤氣的用戶，就可以向緊急計畫求助。

對於拖欠電費煤氣，但不超過1萬元的低收入家庭，聯邦和州政府都有援助方案；紐約州還可以資助低收入家庭修理或更換鍋爐和其他取暖設備。想知道是否符合家庭能源援助計畫的補助標準，可致電(212)331-3126。