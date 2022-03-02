我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

愛迪生調降電費 「遠遠不夠」

記者胡聲橋／紐約報導
聯合愛迪生電力公司調降電費，但民眾仍然認為電費過高。(取自ConEdison公司Flickr)
聯合愛迪生電力公司調降電費，但民眾仍然認為電費過高。(取自ConEdison公司Flickr)

聯合愛迪生電力公司(Con Edison)從2月起每度電的價格將減少8.8分，這將有助於緩解用戶因為上個月電價瘋漲而產生的焦慮，但民眾普遍認為，降價幅度還遠遠不夠，低收入家庭甚至普通家庭，仍然覺得電費過高。

愛迪生公司為紐約市和上州威徹斯特郡的350萬用戶供應電力、煤氣和蒸汽。該公司董事長暨執行長考利(Tim Cawley)表示，該公司全服務用戶(full-service customers)每度電的供電費用將減少8.8分。全服務用戶是為了區別于按小時定價的客戶。這一收費標準從2月11日起的結算周期開始執行。

舉例來說，如果一個全服務用戶一個月用了300度(千瓦小時)電，單位電價為16.0886分，那麼總電費為48.27元；如果每度電降價8.8分，總電費則為26.4元，降幅超過45%。

上個月，許多愛迪生公司的用戶在收到電費單時，都嚇了一跳，電費大幅上升，許多用戶增加了一倍甚至兩倍；電費大漲甚至引起州長霍楚(Kathy Hochul)和公共服務委員會(Public Service Commission)的關注，他們要求愛迪生公司做出解釋，並對該公司的定價程序進行審核。

考利在給紐約州公共服務委員會的一封信中，提出從2月份開始降價；但到目前為止，愛迪生公司並未正式宣布降價計畫；即便按考利所說的那樣降價，因為1月份漲價幅度實在高得離譜，即使是2月份降價後的電費單，也比去年12月份有大幅上升，許多紐約市民仍然抱怨電價降得遠遠不夠。

州長霍楚1日敦促聯合愛迪生公司和紐約州的其他公用事業公司與用戶合作，採取更多措施，處理電費高企和大量欠費的問題；霍楚說，電費的極端漲幅對所有家庭的預算都產生了嚴重的影響，必須對此採取行動。

愛迪生公司已向州府提出，從2023年起將電費調張11.2%、將煤氣費調漲18.2%。

交不起電費和煤氣費的人也可以向政府申請補助。聯邦政府的家庭能源援助計劃(Home Energy Assistance Program)可為每個符合條件的家庭補助751元。這個計畫中還有一項緊急條款，即將被斷電斷煤氣的用戶，就可以向緊急計畫求助。

對於拖欠電費煤氣，但不超過1萬元的低收入家庭，聯邦和州政府都有援助方案；紐約州還可以資助低收入家庭修理或更換鍋爐和其他取暖設備。想知道是否符合家庭能源援助計畫的補助標準，可致電(212)331-3126。

聯合愛迪生電力公司的工人在維修輸電線路。(取自ConEdison公司Flickr...
聯合愛迪生電力公司的工人在維修輸電線路。(取自ConEdison公司Flickr)
聯合愛迪生電力公司調降電費，但民眾仍然認為電費過高；圖為該公司工人在維修輸電系統...
聯合愛迪生電力公司調降電費，但民眾仍然認為電費過高；圖為該公司工人在維修輸電系統。(取自ConEdison公司Flickr)

低收入 紐約州 霍楚

上一則

華社悼馬桂英 要與市長對話

下一則

「吃貓狗 放醬油」受辱華警興訟遭駁 法官：言論自由

延伸閱讀

吸引亞裔支持 紐約州共和黨將在各級成立亞裔黨團

吸引亞裔支持 紐約州共和黨將在各級成立亞裔黨團
紐約客談／州長市長和睦 抗疫政策同調

紐約客談／州長市長和睦 抗疫政策同調

SCE將發2.05億救濟金 26萬住宅客戶受惠

SCE將發2.05億救濟金 26萬住宅客戶受惠
電費飆漲 寇頓籲州公共服務委員會干預

電費飆漲 寇頓籲州公共服務委員會干預
亞裔接連遇害 郭納德批法官不作為

亞裔接連遇害 郭納德批法官不作為

熱門新聞

紐約皇后區男子施大英在過去五年內，涉嫌橫跨新州、紐約與賓州等金融機構，幫助毒品與其他違法交易洗錢逾6.53億元；圖為示意圖。(取自ICE網站)

紐約華男跨三州洗錢逾6億 認罪面臨最高30年刑期

2022-02-23 15:11
梁先生下班回家搭乘7號線遭兩匪搶劫毆打，鼻梁被打出血。（梁先生提供）

獨家／紐約華男下班晚高峰 地鐵車廂內遭兩搶匪毆打奪手機

2022-02-25 15:32
嫌犯從後攻擊受害者，用鐵鎚猛擊其頭部十餘次。(市警提供)

女子紐約地鐵遭鐵鎚擊頭搶劫 顱骨骨折、顱內出血

2022-02-25 13:15
馬桂英與丈夫高戰新。(取自Go Fund Me網站)

紐約遭遊民石頭砸昏華婦馬桂英離世 兒趕來美參加告別式

2022-02-28 12:55
事發當天瓦斯爆炸後，火勢熊熊燃燒、黑煙衝天。(讀者提供)

鄰居家瓦斯氣爆波及 華男一家房產化灰燼

2022-02-25 02:30
兩名劫匪闖入皇后區民宅，毆打正在跟孩子睡覺的亞裔婦女，並搶掠財物。(警方提供)

「叫就殺了你」 紐約亞裔母親憶入室搶劫惡夢

2022-02-24 14:54

超人氣

更多 >
戰爭時帶什麼最保值？ 內行人揭帶這兩樣最實際

戰爭時帶什麼最保值？ 內行人揭帶這兩樣最實際
維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血

維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血
開戰Day7／平民脫身最後機會？聯合國車隊2日早上離開基輔

開戰Day7／平民脫身最後機會？聯合國車隊2日早上離開基輔
內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄

內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄
「媽這太難了」俄兵臨死前與母親最後對話曝光 令人鼻酸

「媽這太難了」俄兵臨死前與母親最後對話曝光 令人鼻酸