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紐約抗疫2年有成 治安不靖阻復甦

記者顏嘉瑩／紐約報導
距離紐約市出現第一例新冠確診至今已滿兩年，雖城市抗疫有成效，但華人卻憂心治安與物價飛漲問題。(記者顏嘉瑩/攝影)
距離紐約市出現第一例新冠確診至今已滿兩年，雖城市抗疫有成效，但華人卻憂心治安與物價飛漲問題。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市首現新冠肺炎確診病例，至2022年3月1日屆滿兩年，努力抗疫兩年後，城市踏上復甦之路；回顧過去兩年，華人雖為現在的疫情數字感到開心，但面臨治安、物價飛漲等問題卻感到「不安」，希望政府在忙抗疫的同時，也不要忽略其他問題，早日恢復紐約市的榮景。

紐約市在2020年3月1日出現第一個陽性病例，當時居住在曼哈頓的30多歲女性自伊朗旅遊回國後確診，疫情迅速蔓延，4月初紐約市成為疫情震央，口罩、乾洗手、消毒紙巾和噴霧，甚至是衛生紙，都被搶購一空，醫院爆滿、商家關門、學生改上網課，紐約市按下暫停鍵，每日確診和死亡數不斷飆升。

新冠病毒和變種病毒改變人們的生活方式，從戶外用餐、遠距工作，到病毒檢測、隔離和疫苗研發，直到該年底，紐約市開始施打第一批輝瑞疫苗，從第一線工作人員開始，再來是高風險人群，2021年開放給所有想要接種疫苗的18歲以上接種。

隨著病毒持續變異，紐約市也慢慢適應及隨著情況改變安全指南，2021年在紐約州要求接種疫苗命令下，商家重新營業、學生回到校園，藝文活動也開始復興。

即便有Omicron和其他變種病毒，提醒著人們新冠仍未消失，但在新醫學和科學工具的協助下，減少了重症和死亡人數，如今只要相關數據維持在低水平，市長亞當斯(Eric Adams)計畫取消學校戴口罩的規定和疫苗接種要求，為紐約市後疫情時代開啟新篇章。

雖然紐約市的抗疫之路成果有目共睹，但除了疫情以外，紐約市也面臨治安、遊民、物價飛漲等問題；華人林怡君表示，她在疫情期間搭乘地鐵上班，直到今年才明顯看到地鐵人潮回流，不過地鐵車廂也明顯變得「不安全」。

林怡君說，她曾在地鐵上被遊民要錢，若拒絕就遭到騷擾挑釁，身邊也沒人出手相助，這樣的治安問題「令人不安」；她希望市府在努力抗疫的同時也要解決這些問題，民眾才會開心回到城市工作生活。

紐約市 疫情 疫苗

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