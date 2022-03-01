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加州5死人倫悲劇：父槍殺3兒及監護人後 舉槍自盡

遭砸昏一度甦醒 馬桂英上周突然離世

記者鄭怡嫣／紐約報導
馬桂英和丈夫高戰新。(謝宜宏提供)
馬桂英和丈夫高戰新。(謝宜宏提供)

去年11月底被遊民用石頭重砸頭部的62歲華婦馬桂英，昏迷近一個月後甦醒並在今年2月初恢復了意識，但其家屬28日表示，由於頭部遭到重擊所引起的併發症，馬桂英已於22日突然離世；她在中國的兒子正在爭取來美為母親料理後事，檢方也在研商升級嫌犯的控罪。

去年11月26日，33歲的遊民佩雷斯(Elisaul Perez)與居住在皇后區可樂娜(Corona)的馬桂英發生口角後，用石頭砸向她的頭部，致馬桂英一度命危，昏迷了近一個月，在去年底才甦醒，最近兩個月的康復中，馬桂英本已逐漸恢復認知，雖還不能說話，但已能點頭或搖頭回應；不過22日晚病情突然惡化，9時29分經搶救無效死亡。

她的友人謝宜宏28日表示，醫護人員與馬桂英的親屬都對她的突然離世感到震驚難過，目前，她的兒子正在申辦護照及簽證，打算趕來參加母親的告別式，追悼會將依循他的抵美日期，在法拉盛中央殯儀館舉辦。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)辦公室28日向馬桂英的家屬致哀，正在核查這起案件的最新進展，或將依照證據，對嫌犯佩雷斯增加或升級控罪；此前，佩雷斯被大陪審團以一級攻擊他人致殘、一級蓄意攻擊、二級攻擊與四級非法持有武器的罪名起訴，在今年2月，警方還以可能涉嫌「仇恨犯罪」重新調查本案。

馬桂英在中國退休後，四年前與丈夫高戰新從中國遼寧來美打工，親友稱她開朗、友善、樂於助人；她有一個兒子、一對孫子孫女，家屬感謝提供幫助的紐約市警、皇后區地區檢察官辦公室、國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸、反亞裔犯罪機構Soar Over Hate及反亞裔歧視組織Asian Fighting Injustice、紐約東北同鄉會以及提供法律援助的寶維斯律師事務所。

繼被遊民攻擊致死的馬耀泮、高慧民、李尤娜後，馬桂英成為紐約市近兩個月因暴力案件第四位去世的亞裔，她的家人強烈要求有關部門加強執法，確保亞太裔社區尤其是年長者的安全。

友人及社區人士為馬桂英家人舉行的線上籌款項目已啟動，熱心人士可前往GoFundMe網站https://bit.ly/3IwWCH0/。

馬桂英一家人。(謝宜宏提供)
馬桂英一家人。(謝宜宏提供)
遭歹徒以石頭擊頭、昏迷多時的馬桂英，雖然曾經甦醒，但日前因併發症離世。(親友提供...
遭歹徒以石頭擊頭、昏迷多時的馬桂英，雖然曾經甦醒，但日前因併發症離世。(親友提供)

亞裔 皇后區 遊民

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