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加州5死人倫悲劇：父槍殺3兒及監護人後 舉槍自盡

馬桂英去世前日狀況良好 家屬難置信

記者鄭怡嫣╱紐約報導
高戰新一度不敢相信妻子馬桂英已經死亡，直到她的手越來越白、越來越冷。(取自GoFundMe網站)
高戰新一度不敢相信妻子馬桂英已經死亡，直到她的手越來越白、越來越冷。(取自GoFundMe網站)

馬桂英案件發生後，丈夫高戰新日夜照料，一直陪伴這對夫妻的友人謝宜宏28日追憶，去世前一天，馬桂英的狀況都挺好，高戰新被叫到醫院時，一度不敢相信馬桂英已經死亡，直到她的手越來越白、越來越冷，「她已經先我們一步，脫離塵世的苦痛了」。

據謝宜宏回憶，自從馬桂英2月初恢復意識以來，一直都在逐步康復，去世前一天，她的丈夫還曾一下午陪在她的身邊，馬桂英當時的狀況良好，原本會癱瘓的左腳腳趾動了一下，左膝蓋也輕微抬高，高戰新話語輕鬆愉快，還表示她或許並不會癱瘓；當22日晚被醫院通知她沒了心跳、正在搶救，他們都十分地震驚與不解。

謝宜宏表示，高戰新一度不願相信馬桂英已死，認為是醫生誤診，「她的眼睛還在動、身體還是熱的」，直到馬桂英的手越來越白、越來越冷，他才慢慢冷靜下來；一位亞裔護士也對他說，就連醫護人員對於馬桂英的死都很震驚，「她在這裡待這麼久了，就像我的奶奶」。

醫生向馬桂英的親友表示，目前很難說明併發症的具體原因，感染或血栓都有可能，需要等待詳細檢驗結果。

謝宜宏表示，馬桂英被石頭砸傷後，高戰新一直陪伴左右，儘管馬桂英在院內被接上了呼吸機以及餵食管，但高戰新與她說話時，她眼球轉動並流淚回應；去世那天，高戰新工作到傍晚6時多，由於下著大雨，考慮到次日一早還要上班，就未去醫院探望；接到通知趕抵醫院時，護士已在收拾病房，錯過了最後一面。

謝宜宏表示，馬桂英在中國的兒子也毫無心理準備，要來送母親最後一程。

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