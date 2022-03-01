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紐約客談／州長市長和睦 抗疫政策同調

紐約客談

紐約州長霍楚在公校冬假最後一天宣布於3月2日取消校園口罩令，紐約市長亞當斯則相對保守一點，要先看看學生結束假期返校後的病例增幅，預計在3月7日解除校園口罩令；雖然州長和市長的決策進度稍有不同，但目標基本是一致的：盡快恢復社會生活，推動經濟復甦。

霍楚和亞當斯，這對州長和市長的新組合，比起前州長葛謨和前市長白思豪長期互相較勁和拆台的關係，顯然和諧了許多，少了很多內耗與火花。

新冠疫情在紐約爆發後，葛謨和白思豪幾乎每天都各自舉行記者會，每每白思豪就疫情措施表態，葛謨都要以州長的姿態強壓市長，時不時宣示「我才是老大」、「要聽我的」；行政級別低於州長的白思豪，也只能像個受委屈的兒媳婦般不敢作聲。

直到葛謨掩蓋養老院死亡數字和涉嫌性騷擾州府員工的醜聞爆出，白思豪才終於「媳婦熬成婆」，翻身做了主人，開始趾高氣揚、肆無忌憚地揶揄葛謨，指他應下台謝罪。但州長與市長不和的連續劇，看得百姓人心惶惶，生怕州府和市府的政策朝令夕改，讓人無所適從。

霍楚以女性的柔軟身段，在抗疫決策上從不像葛謨那樣簡單粗暴，而是充分尊重並放權地方政府；在口罩令方面，即使多次循序漸進地予以放寬，但也都加上各市、郡政府自行決定的註腳，顯得民主化、人性化。

而草根出身的亞當斯，也是八面玲瓏，處理人際關係相當圓滑，至少到目前為止，與霍楚相處得一團和氣；州長市長惺惺相惜一條心，少了相互猜忌與抬摃，政令推行也就更加通暢。

（紐約客談，每周二至周六見報。）

葛謨 白思豪 霍楚

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