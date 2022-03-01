我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

央視：烏俄2日可能第二次談判 地點改在波蘭、白俄邊界

加州5死人倫悲劇：父槍殺3兒及監護人後 舉槍自盡

校園鬆綁 紐約區6大場所仍須戴口罩

編譯周芳苑／綜合28日電
州長和市長先後宣布3月初解除公校口罩令，但大眾交通工具、醫療機構和養老院等場所仍需戴口罩。(美聯社)
州長和市長先後宣布3月初解除公校口罩令，但大眾交通工具、醫療機構和養老院等場所仍需戴口罩。(美聯社)

州長霍楚(Kathy Hochul)、市長亞當斯(Eric Adams)日前先後宣布3月初解除公校口罩令，但大眾運輸工具、醫療機構、養老院等場所目前仍需戴口罩；霍楚2月28日補充，待數據齊備、完成分析後將決定是否解除公校以外場所的口罩令。

亞當斯則說，紐約市室內場所疫苗接種要求可望3月7日解除，但大眾運輸、醫療設施、療養院、劇院、監獄和遊民收容所將繼續施行口罩令。

霍楚宣布解除公校口罩令隔天在受訪時說，醫院和養老院是兩大易感染場所，仍維持口罩令， 但已要求審查與聚會場所、養老院、療養院甚至監獄的相關數據，了解染疫情況，完成分析後將決定是否解除口罩令。

霍楚強調，公校口罩令解除後，家長想讓孩子戴口罩將予鼓勵，不該受欺凌騷擾。

霍楚2月27日宣布3月2日解除全州公校口罩令，稱染疫率、住院率下降，且疫苗接種及疾病預防控制中心 (CDC)防疫指南發揮效用；亞當斯隨即跟進，宣布效仿霍楚，3月7日起取消紐約市公校口罩令。

亞當斯並宣布，紐約市室內場所新冠疫苗接種要求也可望於3月7日解除，依前市長白思豪(Bill de Blasio)規定，這些場所包括酒吧、餐館、健身房和劇院。

疾病控制預防中心2月25日大幅放寬防疫指南，聲稱日後將根據重症病例和住院人數，評估病毒對各社區構成的風險，而非確診病例數。

霍楚2月26日引述數據，去年11月14日以來，紐約州染疫住院人數首次降至2000人以下，28日又說，27日全州約1100人檢測呈陽性，比1月7日Omicron感染高峰大降99%。

康州室內學校口罩令已全面取消，新澤西州3月7日取消。

紐約市3月7日取消公校口罩令之餘，將同步取消要求室內公共場所訪客出示接種證明的「紐約之鑰」(Key to NYC)規定。

依疾病控制預防中心新原則推估，超過70%人不再被強制戴口罩。

3月7日以後，紐約地區有六大場所仍需戴口罩，包括大眾運輸工具、百老匯劇院(至少4月30日前須戴口罩)、醫療設施、懲教設施、遊民收容所及選擇強制口罩令的私營企業。州法允許各市府選用更嚴格的防疫標準。

口罩 公校 霍楚

上一則

未接種難上場 亞當斯拒為籃網厄文開後門

下一則

槍殺華人餐館工坐牢24年 非裔謀翻案

延伸閱讀

紐約州公校室內口罩令3‧2解除 紐市3·7不再查疫苗卡

紐約州公校室內口罩令3‧2解除 紐市3·7不再查疫苗卡

馬泰就職市議員：華埠建監獄有望修改

馬泰就職市議員：華埠建監獄有望修改
警員公餘任商場警衛 阻止槍被搶中彈亡

警員公餘任商場警衛 阻止槍被搶中彈亡
紐約地鐵遊民定居點 市長亞當斯：全部清除

紐約地鐵遊民定居點 市長亞當斯：全部清除
表彰中華公所主席貢獻 市長宣布25日為「于金山日」

表彰中華公所主席貢獻 市長宣布25日為「于金山日」

熱門新聞

紐約皇后區男子施大英在過去五年內，涉嫌橫跨新州、紐約與賓州等金融機構，幫助毒品與其他違法交易洗錢逾6.53億元；圖為示意圖。(取自ICE網站)

紐約華男跨三州洗錢逾6億 認罪面臨最高30年刑期

2022-02-23 15:11
梁先生下班回家搭乘7號線遭兩匪搶劫毆打，鼻梁被打出血。（梁先生提供）

獨家／紐約華男下班晚高峰 地鐵車廂內遭兩搶匪毆打奪手機

2022-02-25 15:32
嫌犯從後攻擊受害者，用鐵鎚猛擊其頭部十餘次。(市警提供)

女子紐約地鐵遭鐵鎚擊頭搶劫 顱骨骨折、顱內出血

2022-02-25 13:15
事發當天瓦斯爆炸後，火勢熊熊燃燒、黑煙衝天。(讀者提供)

鄰居家瓦斯氣爆波及 華男一家房產化灰燼

2022-02-25 02:30
兩名劫匪闖入皇后區民宅，毆打正在跟孩子睡覺的亞裔婦女，並搶掠財物。(警方提供)

「叫就殺了你」 紐約亞裔母親憶入室搶劫惡夢

2022-02-24 14:54
馬桂英與丈夫高戰新。(取自Go Fund Me網站)

紐約遭遊民石頭砸昏華婦馬桂英離世 兒趕來美參加告別式

2022-02-28 12:55

超人氣

更多 >
Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判

Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判
法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰
微波便當「多1條線」？真實用途讓網友驚訝：強大發明

微波便當「多1條線」？真實用途讓網友驚訝：強大發明
美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑

美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑
專家：烏俄戰爭是美國下的套 中國站哪邊都好尷尬

專家：烏俄戰爭是美國下的套 中國站哪邊都好尷尬