校園鬆綁 紐約區6大場所仍須戴口罩

州長和市長先後宣布3月初解除公校口罩令，但大眾交通工具、醫療機構和養老院等場所仍需戴口罩。(美聯社)

州長霍楚 (Kathy Hochul)、市長亞當斯(Eric Adams)日前先後宣布3月初解除公校口罩 令，但大眾運輸工具、醫療機構、養老院等場所目前仍需戴口罩；霍楚2月28日補充，待數據齊備、完成分析後將決定是否解除公校以外場所的口罩令。

亞當斯則說，紐約市室內場所疫苗接種要求可望3月7日解除，但大眾運輸、醫療設施、療養院、劇院、監獄和遊民收容所將繼續施行口罩令。

霍楚宣布解除公校口罩令隔天在受訪時說，醫院和養老院是兩大易感染場所，仍維持口罩令， 但已要求審查與聚會場所、養老院、療養院甚至監獄的相關數據，了解染疫情況，完成分析後將決定是否解除口罩令。

霍楚強調，公校口罩令解除後，家長想讓孩子戴口罩將予鼓勵，不該受欺凌騷擾。

霍楚2月27日宣布3月2日解除全州公校口罩令，稱染疫率、住院率下降，且疫苗接種及疾病預防控制中心 (CDC)防疫指南發揮效用；亞當斯隨即跟進，宣布效仿霍楚，3月7日起取消紐約市公校口罩令。

亞當斯並宣布，紐約市室內場所新冠疫苗接種要求也可望於3月7日解除，依前市長白思豪(Bill de Blasio)規定，這些場所包括酒吧、餐館、健身房和劇院。

疾病控制預防中心2月25日大幅放寬防疫指南，聲稱日後將根據重症病例和住院人數，評估病毒對各社區構成的風險，而非確診病例數。

霍楚2月26日引述數據，去年11月14日以來，紐約州染疫住院人數首次降至2000人以下，28日又說，27日全州約1100人檢測呈陽性，比1月7日Omicron感染高峰大降99%。

康州室內學校口罩令已全面取消，新澤西州3月7日取消。

紐約市3月7日取消公校口罩令之餘，將同步取消要求室內公共場所訪客出示接種證明的「紐約之鑰」(Key to NYC)規定。

依疾病控制預防中心新原則推估，超過70%人不再被強制戴口罩。

3月7日以後，紐約地區有六大場所仍需戴口罩，包括大眾運輸工具、百老匯劇院(至少4月30日前須戴口罩)、醫療設施、懲教設施、遊民收容所及選擇強制口罩令的私營企業。州法允許各市府選用更嚴格的防疫標準。